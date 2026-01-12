El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una regla final que incrementa las tarifas del servicio de procesamiento premium del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). Esto, como una respuesta a la inflación de los dos últimos años.

La medida entrará en vigor el 1 de marzo de 2026 y afectará las solicitudes mataselladas en esa fecha o posteriormente. “El DHS está publicando una regla final que aumentará las tarifas del USCIS para el procesamiento premium para reflejar la cantidad de inflación desde junio de 2023 hasta junio de 2025”, señala el comunicado oficial.

“Las tarifas continuarán ajustándose en toda la agencia para compensar la inflación y proteger el valor real del servicio de procesamiento premium que brindamos”, añadió USCIS.

Nuevas tarifas de USCIS

Los siguientes formularios aumentan de costo y deberán acompañarse del Formulario I‑907:

Formulario I‑129 (H‑2B o R‑1): pasa de $1,685 a $1,780.

Formulario I‑129 (otras clasificaciones: E‑1, E‑2, E‑3, H‑1B, H‑3, L‑1A/L‑1B, O‑1/O‑2, P‑1/P‑1S, P‑2/P‑2S, P‑3/P‑3S, Q‑1, TN‑1/TN‑2, entre otras): de $2,805 a $2,965.

Formulario I‑140 (EB‑1/EB‑2/EB‑3, incluidos NIW): de $2,805 a $2,965.

Formulario I‑539 (F‑1/F‑2/J‑1/J‑2/M‑1/M‑2): de $1,965 a $2,075.

Formulario I‑765 (OPT y STEM‑OPT): de $1,685 a $1,780.

USCIS subraya que “sólo se puede solicitar el procesamiento premium para un beneficio si la disponibilidad ha sido anunciada para ese beneficio”. Además, la agencia recalca que las peticiones con tarifa incorrecta serán rechazadas.

Regla del matasellos y mejores prácticas

El criterio de cumplimiento será el matasellos: toda solicitud de premium processing postmarked el 1 de marzo de 2026 o después debe incluir el nuevo monto. Para evitar rechazos, USCIS recomienda verificar los montos vigentes en la G‑1055 Fee Schedule y utilizar los métodos de pago autorizados. “Si no envía la tarifa correcta, rechazaremos su formulario”, advierte la guía.

¿Qué garantiza el procesamiento premium?

El premium processing acelera el trámite de USCIS dentro de los plazos regulados para cada formulario, y en caso de incumplimiento se devuelve la tarifa premium, manteniendo la tramitación expedita.

USCIS explicó que los recursos adicionales se destinarán a prestar el servicio premium, mejorar los procesos de adjudicación, atender la demanda y los atrasos, y financiar servicios de adjudicación y naturalización.