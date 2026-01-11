El registro del número celular Telcel y AT&T se ha convertido en uno de los temas más hablados entre usuarios de telefonía móvil en México en los últimos días, luego de la obligatoriedad de las mismas empresas que entró en vigor el pasado viernes 9 de enero.

Junto a la duda sobre si es obligatorio hacer este trámite, han surgido otras preguntas sobre cómo se realiza y dónde se hace: El registro sí es obligatorio y en caso de no hacerlo existe el riesgo de que te suspendan la línea y sólo podrás acceder a llamadas de números de emergencia como 074, 079, 088, 089 y 911.

El trámite está ligado a la verificación de identidad de los titulares de líneas móviles y aplica principalmente a números activos bajo ciertas modalidades, así como en líneas nuevas o antiguas.

De acuerdo con la información vigente, tanto Telcel como AT&T solicitan a sus usuarios mantener actualizados sus datos personales para validar la titularidad del número celular.

Esto incluye líneas de prepago y pospago, especialmente cuando se detectan inconsistencias o cuando el número no está asociado a un titular identificado.

Este registro no implica un nuevo padrón gubernamental, sino un proceso interno de las empresas de telecomunicaciones para cumplir con lineamientos de seguridad, prevención de fraudes y correcta identificación de los usuarios.

Requisitos para registrar la línea y dónde hacerlo de forma presencial

El registro del número celular consiste en vincular la línea telefónica con datos como nombre completo del titular de la línea, CURP e identificación oficial con fotografía.

En la mayoría de los casos, el proceso puede realizarse en centros de atención a los clientes de todo el país, mediante aplicaciones oficiales o a través de portales digitales de cada compañía, dependiendo del tipo de plan contratado.

De forma remota, o en línea, el registro del número se hace en este sitio web: https://registro.telcel.com/vinculatulinea/#/

Para usuarios Telcel, el registro del número celular suele solicitarse al momento de activar una línea nueva o al realizar ciertos trámites, como reposición de SIM, cambio de equipo o actualización de datos.

En un comunicado hecho por Telcel, la empresa asegura que los datos proporcionados al momento de hacer el registro en línea están completamente seguros. Al momento de realizar el proceso, cada usuario recibe un mensaje SMS con un código único con el fin de protegerlos.

"Cada usuario recibe un código único por SMS para acceder únicamente a su propia información y realizar la vinculación de su línea. Hemos implementado medidas de seguridad adicionales al proceso de registro. El proceso es seguro y tus datos están protegidos".

En el caso de AT&T, el procedimiento es similar y puede requerirse para evitar bloqueos preventivos de la línea. Para hacer el registro en internet, los usuarios deberán acceder a este sitio web desde sus teléfonos móviles: https://www.att.com.mx/vinculartulinea/

Los usuarios de ambas telefonías tienen hasta el 30 de junio de 2026 para hacer el registro, de lo contrario, sus líneas serán suspendidas hasta que se realice el trámite.