Empieza el año con una remodelación para tu casa: el gobierno de México entrega 40 mil pesos a las familias mexicanas que desean ampliar su hogar o realizar alguna modificación que los ayude a que dicho lugar sea más cómodo para todos. ¿Cómo pedir este apoyo económico en 2026? ¿Dónde te inscribes? ¿Qué requisitos debes cumplir? Aquí te contamos todos los detalles

De acuerdo con las autoridades, el programa de Vivienda para el Bienestar busca garantizar el acceso a un hogar adecuado para personas de bajos ingresos, especialmente aquellas en situaciones de alta marginación o con carencias sociales. Este programa ofrece apoyo económico para la mejora, reparación o ampliación de viviendas, así como esquemas de renta con subsidio. Dicho programa está activo en el Estado de México, en 10 municipios de la entidad.

De igual forma, con este programa puedes mejorar tu casa sin gastar un sólo peso ya que podrás utilizar los 40 mil pesos (pago único) para ampliar tu casa y construir un cuarto, o bien, para arreglar algún desperfecto.

¿Dónde me inscribo para el apoyo de 40 mil pesos en 2026?

Es muy importante que sepas que para solicitar este apoyo tienes que esperar que las autoridades lancen la convocatoria correspondiente. Recuerda que está disponible en el Estado de México, en los siguientes municipios:

-Chalco

-Chicoloapan

-Chimalhuacán

-Ecatepec de Morelos

-Ixtapaluca

-La Paz

-Nezahualcóyotl

-Texcoco

-Tlalnepantla de Baz

-Valle de Chalco Solidaridad

¿Cómo registrarse para recibir 40 mil pesos en 2026 de Vivienda del Bienestar?

Si vives en el Edomex y quieres recibir los 40 mil pesos de vivienda del Bienestar para mejorar tu casa, sigue estos pasos:

Paso 1 . Haz tu pre-registro en línea a través de la plataforma del IMEVIS: programasimevis.edomex.gob.mx.

Paso 2 . Al completar tus datos, deberás descargar e imprimir el Formato Único de Bienestar (FUB) que incluye tu número de folio

Paso 3 . Una vez hecho el pre‑registro, las autoridades realizarán una visita domiciliaria.

Toma en cuenta que debes esperar hasta que se habrá una nueva convocatoria; mantente pendiente.

Requisitos para recibir 40 mil pesos de vivienda del Bienestar 2026

La selección de las y los beneficiarios prioriza a personas con rezago social, entre ellas

Mujeres jefas de familia .

. Jóvenes estudiantes.

Adultos mayores .

. Personas con discapacidad.

Integrantes de pueblos originarios

Familias que ganan menos de dos salarios mínimos y no tienen acceso a créditos de Infonavit o Fovissste.

¿Quiénes pueden registrarse?

Personas de 18 años o más que habiten en alguno de los 10 municipios del Edomex anteriormente señalados.