Si no vas a comprarte una casa y quieres disponer de tu crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), puedes hacerlo de una forma fácil y rápida, únicamente tienes que cumplir con algunos requisitos y listo; aquí te compartimos la guía de este trámite para sacar tu dinero en efectivo, para que lo uses en lo que más quieras y necesites.

El crédito Infonavit es una prestación laboral que permite a los trabajadores acceder a un crédito hipotecario para adquirir una vivienda. Sin embargo, ¿qué pasa si nunca utilizaste este beneficio y prefieres recuperar el dinero que se acumuló en tu Subcuenta de Vivienda?

Existe la posibilidad de retirar estos ahorros, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Por tal motivo, es importante cumplir con los lineamientos que exige el instituto para que todo resulte a tu favor.

¿Cómo sacar el dinero de mi crédito Infonavit si no quiero comprar una casa?

La forma en la que puedes retirar el ahorro que tienes en tu Subcuenta de Vivienda en el Infonavit es con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS, dicha resolución puede ser por vejez o cesantía en edad avanzada; por invalidez o incapacidad, total o parcial igual o mayor al 50%.

El ahorro que tienes en tu Subcuenta de vivienda es la suma de los recursos que fuiste recibiendo de las aportaciones de parte de tu(s) empleador(es), y se clasifican de acuerdo con la fecha en que los recibiste:

-Fondo de Ahorro 1972-1992: si entre mayo de 1972 y febrero de 1992 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con Fondo de Ahorro.

-Subcuenta de Vivienda 1992: si entre marzo de 1992 y junio de 1997 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con ahorro en tu Subcuenta de Vivienda.

-Subcuenta de Vivienda 1997: si de julio de 1997 a la fecha has recibido aportaciones de tu empleador por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con ahorro en tu Subcuenta de Vivienda 1997.

Requisitos para sacar tu dinero del Infonavit si no quieres una casa

Los requisitos para retirar tu dinero del ahorro son:

Tener la resolución de pensión expedida por el IMSS .

. Firma Electrónica (e.firma) vigente emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) (este requisito sólo aplica si el trámite lo vas a realizar desde Mi Cuenta Infonavit).

Número de CLABE de tu cuenta bancaria, es importante que la cuenta acepte depósitos por la cantidad a devolver.

de tu cuenta bancaria, es importante que la cuenta acepte depósitos por la cantidad a devolver. No tener algún crédito vigente con el Infonavit o algún trámite en proceso.

Número de Seguridad Social (NSS).

RFC .

. CURP.

Pasos para solicitar la devolución del dinero del Infonavit

Lo que tienes que saber es que el procedimiento varía dependiendo de la Ley de Seguridad Social bajo la que te pensionaste (1973 o 1997). Te recomendamos consultar el sitio oficial del Infonavit para verificar cualquier actualización en los requisitos o el proceso.