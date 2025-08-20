El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que ya NO se pedirán los 1080 puntos para solicitar un crédito; las autoridades de dicha dependencia lanzaron un nuevo modelo, el cual solicita menos puntos y proporciona más facilidades para sacar una casa. ¿Cómo se llama y en qué consiste? Te compartimos cuáles son los requisitos y todo lo que debes saber.

Con el objetivo de los mexicanos tengan mayores oportunidades para adquirir un crédito con el que puedan comprar una casa o departamento, construir una vivienda o remodelar la que ya tienen, el Infonavit creó un nuevo modelo en el que ya no será obligatorio cumplir con los 1080 puntos que se solicitaban con anterioridad.

En la conferencia matutina del 18 de agosto, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer el nuevo modelo denominado T100, con el cual los mexicanos podrán acceder a un crédito fácil y rápido, sin tener que esperar tantos años para conseguirlo.

“En el modelo anterior el derechohabiente debía tener una calificación de mil puntos, cumplir con 10 requisitos y si la empresa no cumplía con el pago de las cuotas, afectaba al trabajador”, señaló Romero Oropeza.

El esquema anterior, conocido como T1000, se requerían 1080 puntos para obtener un crédito; el monto que otorgaba dependía de 10 variables, entre éstas la edad del trabajador, su salario, la continuidad en las aportaciones, el ahorro en la subcuenta de vivienda y el historial en el Buró de Crédito.

¿Qué es el nuevo modelo de crédito T100 de Infonavit?

Se trata de un modelo en el que, principalmente, cambia el puntaje solicitado por las autoridades; con el T100, los trabajadores ya NO necesitarán cumplir con 1080 puntos para acceder a un crédito hipotecario.

¿Cuántos puntos pide el nuevo crédito Infonavit T100 para comprar una casa?

Como su nombre lo indica, el nuevo modelo de crédito Infonavit T100, solicita que los trabajadores acumulen 100 puntos, 980 puntos menos que con el esquema anterior que aún se encuentra vigente.

Requisitos para solicitar nuevo modelo de crédito T100 Infonavit

Si estás interesado en pedir este crédito T100 debes cumplir con estos requisitos:

-No contar con vivienda propia.

-Percibir entre uno y dos salarios mínimos.

De igual forma, Romero Oropeza precisó que el historial de Buró de Crédito ya no será un requisito determinante para descartar a un trabajador; dicha información sólo se revisará para verificar que no tenga una vivienda registrada a su nombre.

¿A cuánto equivalen 100 puntos en Infonavit?

Los puntos de Infonavit no equivalen a ningún valor en dinero, sino más bien, determinan la elegibilidad de un trabajador para obtener un crédito y el monto máximo que puede solicitar.

Paso a paso para consultar tus puntos Infonavit

Checa cuántos puntos Infonavit tienes de una forma sencilla y rápida; tan sólo haz lo siguiente:

Paso 1 . Ingresa a Mi Cuenta Infonavit en el sitio web o en la aplicación móvil.

Paso 2 . Inicia sesión con tu número de seguridad social y contraseña.

Paso 3 . Busca la sección de “Tramitar mi crédito” o “Precalificación y puntos”.

Paso 4 . Una vez que hagas esto sabrás cuántos puntos tienes acumulados.