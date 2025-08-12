¿Quieres una vivienda del Bienestar? Esta es tu oportunidad para llevártela ya que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió el registro para recibir todas las solicitudes de los mexicanos que estén interesados en una casa del gobierno. Además, compartió los requisitos necesarios, los documentos que debes presentar y la ubicación de los módulos. ¡Toma nota de esta información!

Las viviendas del Bienestar son casas que fueron construidas para apoyar a los mexicanos que no tienen un hogar propio y que necesitan de un espacio que cuente con todos los servicios para que vivan cómodamente con sus familias; de acuerdo con las autoridades, dichas casas tienen un tamaño de entre 40 y 60 metros cuadrados.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, informó que las solicitudes al Programa de Vivienda para el Bienestar de la Conavi ya están abiertas, por lo que puedes acudir a alguno de los módulos que están ubicados en 20 entidades del país.

Asimismo, precisó que el trámite hace de manera presencial y sin intermediarios, por lo que no debes proporcionar información o dinero a terceras personas que te ofrezcan ayuda para registrarte.

Paso a paso para registrarse al programa de vivienda bienestar 2025

El proceso de registro y selección para llevarte una casa de la Conavi es el siguiente:

Paso 1 . Convocatoria y difusión.

Paso 2 . Registro de solicitudes de manera individual y directa en los módulos instalados en las zonas de intervención, mediante la aplicación de la Cédula de Diagnóstico (CD).

Paso 3 . Con la información del registro, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con los criterios.

Paso 4 . Las personas seleccionadas para continuar con el proceso serán contactadas vía telefónica para programar una visita.

Paso 5 . En la fecha programada, la persona solicitante deberá encontrarse en el domicilio y presentar la documentación requerida, en original y copia, para el levantamiento de la Cédula de Información Socioeconómica (CIS).

Paso 6 . Con la información y documentación recabada en la visita, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Paso 7 . Se realizará un sorteo en caso de que la demanda supere la disponibilidad de vivienda.

Paso 8 . Las personas que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos o bien, resultaron seleccionadas en el sorteo, formarán parte del padrón preliminar de personas beneficiarias, para su aprobación por el Comité de Financiamiento de la Conavi.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una casa del bienestar 2025?

Tener 18 años o más .

. Tener dependientes económicos en primer grado.

Ingreso no mayor a 2 salarios mínimos (17 mil pesos aproximadamente) .

. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

No haber recibido apoyo previo por parte de la Conavi.

No contar con una casa propia.

Documentos obligatorios para recibir una vivienda del Bienestar 2025 de la Conavi

Los documentos que deberás presentar en la visita domiciliaria son los siguientes:

-Acta de nacimiento.

-Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

-CURP.

-Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

-Identificación oficial vigente.

-Comprobante de estado civil (Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio).

-Certificado de no propiedad.

-De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

-Carta de No Derechohabiencia (formato bajo protesta de decir verdad).

¿Dónde puedo registrarme para solicitar la vivienda del Bienestar?

De acuerdo con la Conavi, actualmente hay 58 módulos de registro en 20 entidades de la República Mexicana; para saber la dirección exacta, da clic en este enlace: sistemaintegral.conavi.gob.mx.

Ubicación de los módulos de registro para la Vivienda del Bienestar

Los módulos de registro para solicitar la vivienda del Bienestar de la Conavi están en:

-Baja California.

-Campeche.

-Chiapas.

-Colima.

-Durango.

-Guanajuato.

-Guerrero.

-Hidalgo.

-Michoacán.

-Morelos.

-Nayarit.

-Oaxaca.

-Puebla.

-Querétaro.

-Quintana Roo.

-Sonora.

-Tabasco.

-Tlaxcala.

-Yucatán.

-Zacatecas.

🏠 Las solicitudes al Programa de Vivienda para el Bienestar de la @Conavi_mx ya están abiertas.



Si te interesa y cumples los requisitos acude a los módulos instalados. En esta primera etapa se ubican en 51 municipios de 20 entidades.



➡️ Más información: https://t.co/EDmgq1iarg pic.twitter.com/PoGpaIrV9M — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) August 11, 2025

Para dudas, comentarios o quejas puedes consultar el sitio web www.portalciudadano.conavi.gob.mx; enviar un mensaje de WhatsApp "Conavi te Atiende" al 55 3641 2171; también, puedes enviar un correo electrónico a atencionciudadana@conavi.gob.mx o marcar al teléfono 55 9138 9991, opción 1.