Una vivienda del Bienestar podría ser tuya fácilmente: si estás interesado en estas casas de 60 metros cuadrados que da el gobierno, conoce quiénes tienen más posibilidades de llevársela; la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) reveló qué personas tienen preferencia y son los principales candidatos. ¡Entérate si eres uno de los afortunados!

En los últimos meses, las viviendas del Bienestar se han vuelto muy populares, esto debido al bajo costo que tienen y a los pocos requisitos que necesitas cumplir para llevarte una de éstas.

Las viviendas del Bienestar principalmente están destinadas para aquellas personas que no tienen la posibilidad de sacar una casa a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Los mexicanos que aún no cuentan con un hogar propio son los principales candidatos para llevarse una casa de la Conavi, sin embargo, las autoridades han determinado que ciertos grupos de la población tienen aún más oportunidades de quedarse con un inmueble y son aquellos que cumplan con determinadas características.

¿Quiénes tienen más oportunidades de llevarse una vivienda del Bienestar de la Conavi?

En un comunicado, la Conavi señaló que si la demanda de viviendas del Bienestar supera la oferta, tendrán prioridad los adultos mayores, las mujeres jefas de familia y madres solteras, las personas con discapacidad y la población indígena.

Los jóvenes de 18 a 30 años también tendrán prioridad, ya que hasta 20% de las viviendas se reservará para un esquema de renta dirigido a este sector de la población.

“Con estas acciones, la Conavi ratifica su compromiso de transformar territorios y brindar certeza habitacional con justicia social, transparencia y participación comunitaria”, informó Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi.

¿Cómo solicitar la vivienda del Bienestar en 2025?

Para solicitar una vivienda del Bienestar tienes que cumplir con varios requisitos, los cuales son:

Ser mayor de 18 años.

Contar con dependientes económicos.

No poseer vivienda .

. No ser derechohabientes de Infonavit , Fovissste o Issfam .

. Acreditar residencia en el polígono.

Percibir ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Fechas de registro para solicitar una vivienda del Bienestar en 2025

La dependencia aviso que se abrirán tres convocatorias de registro en julio, agosto y septiembre, con las siguientes indicaciones:

-Julio: comienza la primera convocatoria y registro en los polígonos. Agosto, se tiene el registro de las 24,047 personas solicitantes en los 62 predios.

-Agosto: segunda convocatoria y registro en los polígonos. Noviembre, se tiene el registro de las 20,637 personas solicitantes en los 60 predios.

-Septiembre: tercera convocatoria y registro de los polígonos. Diciembre, se tiene el registro de las 45,456 personas solicitantes en los 100 predios.

¿Cómo puedo registrarme para el apoyo de vivienda 2025?

Es importante que sepas que los registros para pedir la vivienda del Bienestar este 2025 únicamente se llevarán a cabo en los polígonos de atención prioritaria que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación; las autoridades de la Conavi y los Servidores de la Nación recorrerán casa por casa para hacer la inscripción.

El proceso de solicitud contempla una visita domiciliaria, en la que se aplicará la Cédula Socioeconómica y se determinará el monto del subsidio; los resultados se darán a conocer en una asamblea comunitaria.

No habrá inscripciones en ventanillas ni en línea, no te dejes sorprender si alguien te ofrece hacerlo a cambio de dinero.

¿Las viviendas del Bienestar de la Conavi son gratis?

No, las viviendas del Bienestar no son gratis, pero sí las dan a bajo costo. Las autoridades anunciaron que se otorgarán créditos con subsidio y sin intereses a personas de bajos recursos que no sean derechohabientes del Infonavit y Fovissste.

El monto a pagar se definirá con base en un estudio socioeconómico, asegurando que las mensualidades sean accesibles y no superen el 30% del ingreso de los beneficiarios. Además, se contempla un plazo de hasta 30 años para liquidar el total del financiamiento.