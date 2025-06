El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, anunció la implementación de un plan que permitirá a las personas que hayan ocupado una vivienda deshabitada quedarse en ella a través de un esquema de arrendamiento con opción a compra. La intención es que, en un plazo de entre cuatro y cinco años, puedan convertirse en propietarios del inmueble.

Al ser cuestionado sobre lo que ocurrirá si los propietarios originales desean recuperar su vivienda, Romero Oropeza precisó que se les restituirá su hogar, de acuerdo con información que publica EL UNIVERSAL.com.mx.

"En el caso de quienes pudieran todavía como dueños, lo que estamos haciendo es reprogramando su crédito, reestructurando su crédito para que se quede con la vivienda que él tiene. En el caso de que tuviesen esa vivienda, lo que se vería es cómo les reponemos la vivienda", explicó durante la conferencia matutina de este lunes”.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado la instrucción de dialogar con cada una de las personas que ocupan actualmente estas viviendas para buscarles una solución.

"Qué se hace pues no lo vamos a sacar pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza nunca va a ser dueño de la vivienda, (...) lo que queremos es que sea de él y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico valor en libros con un esquema si no son derechohabientes con un esquema de renta con opción a compra de manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo la casa , y a las 4 o 5 años sean ya dueños de su vivienda", señaló.

En ese contexto, Octavio Romero informó que, al 13 de junio, existen 145 mil viviendas habitadas y 23 mil deshabitadas o vandalizadas. Estas últimas serán rehabilitadas y ofrecidas, bajo el mismo esquema de renta con opción a compra, a jefas de familia, personas con discapacidad y jóvenes.