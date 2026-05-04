La actriz Jessica Alba encendió las redes sociales al compartir fotografías de su reciente cumpleaños número 45, que celebró desde un superyate en Miami junto a su novio y un grupo de amigos.

La celebridad recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de su fiesta y sus días de descanso en medio de su cumpleaños con su pareja Danny Ramírez, de 33 años. En el pie de publicación escribió: “Aprovechando al máximo la alegría”.

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En las imágenes, la actriz se dejó ver al natural, pero glamorosa, usando sólo un microbikini de hilo negro, combinado con un bralette de copa triangular y cuello halter; le sumó gafas rectangulares y discreta joyería.

De acuerdo con los informes, la también empresaria estuvo en Miami para celebrar su cumpleaños en el elegante restaurante Papi Steak y paseó frente a las costas de Florida en un millonario yate.

Hace poco, la actriz fue tema de conversación en internet tras haber confirmado su romance con el también actor Danny Ramirez, conocido en la industria por haber actuado en películas como Top Gun: Maverick y Capitán América y que es 12 años menor que ella.

Jessica Alba dio un nuevo giro a su vida personal tras su divorcio de Cash Warren, con quien estuvo casada desde 2008 hasta febrero de este año.

La celebridad fue vinculada sentimentalmente con Ramírez en julio pasado, cuando ambos fueron captados disfrutando de unas vacaciones juntos en México, de donde el actor tiene ascendencia. Esto ocurrió pocos meses después de que Alba iniciara el proceso de divorcio de Warren.

La separación se formalizó en febrero, y la expareja acordó no pagarse pensión alimenticia, además de compartir la custodia de sus tres hijos: Honor, Haven y Hayes.

Sin embargo, se sabe que Warren ha obtenido un acuerdo de separación millonario, beneficiándose de la mitad de los derechos de autor de Jessica por todos los proyectos que llevó a cabo durante su matrimonio, esto incluye producciones como Sin City, Valentine’s Day, Little Fockers y Spy Kids: All the time in the world, entre otros.

Sobre su nueva relación, fuentes cercanas señalaron en su momento que Alba estaba “explorando” la conexión con Ramírez, manteniendo inicialmente un vínculo casual. Sin embargo, con el paso de los meses, la relación se fue consolidando.

En octubre, ambos hicieron su debut público como pareja durante el Mill Valley Film Festival en California, y poco después oficializaron su romance en redes sociales al compartir imágenes juntos en la gala de Baby2Baby en Los Ángeles.

Desde entonces, la relación ha seguido avanzando, marcando una nueva etapa para Alba tanto en lo personal como en lo familiar.