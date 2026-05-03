La superestrella colombiana Shakira ofreció un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, la noche del sábado, un evento que, según el alcalde de la ciudad, atrajo a 2 millones de personas a una de las franjas costeras más icónicas del mundo.

La actuación siguió a espectáculos similares de Madonna en 2024 y de Lady Gaga el año pasado, que también congregaron a enormes multitudes que bailaron sobre la extensa arena. Para Shakira, formó parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, llamada así por su álbum de 2024.

El show de Shakira comenzó alrededor de las 23:00, más de una hora después del horario previsto, mientras sus fans gritaban de emoción y aplaudían frenéticamente, y drones que escribían en el cielo volaban sobre sus cabezas formando la frase “I love you Brazil” en portugués.

La megastar habló con cariño de la primera vez que vino a Brasil, hace unas tres décadas.

Shakira le dijo al público poco después de subir al escenario: “Llegué aquí cuando tenía 18 años, soñando con cantar para ustedes. Y ahora miren esto. La vida es mágica”.

La querida estrella colombiana interpretó favoritas de los fans como “Hips Don’t Lie”, “La tortura” y “La bicicleta”. Cerró con “BZRP Music Sessions #53/66”, que siguió a su separación del futbolista español Gerard Piqué.

También se tomó un momento para celebrar la resiliencia de las mujeres durante el espectáculo. “Nosotras, las mujeres, cada vez que nos caemos nos levantamos un poco más sabias”, manifestó.

Uno de los primeros lugares donde Shakira alcanzó el éxito

El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, escribió en X que 2 millones de personas asistieron a la presentación. “La Loba hizo historia en Río”, publicó, en referencia al éxito de Shakira de 2009.

Cuando Shakira actuó por primera vez en Brasil en la década de 1990, estableció una conexión increíble con el público brasileño, según Felipe Maia, un etnomusicólogo que cursa un doctorado en música popular y tecnologías digitales en la Universidad París Nanterre.

Ese éxito en Brasil “tiene mucho que ver con el hecho de que ella viene de Colombia, un país cuya cultura tiene muchas similitudes con Brasil”, comentó Maia, y añadió que la actuación del sábado “corona la relación que ella ha tenido con Brasil desde hace muchísimo tiempo”.

Erica Monteiro, una contadora de 38 años, contó que escucha a Shakira desde la infancia.

“Para mí ella representa la fuerza de nuestra comunidad latina", dijo Monteiro antes del concierto. "Nos tratan como si fuéramos inferiores, pero en realidad tenemos mucha más fuerza”.

Al regresar a casa tras el show del sábado, Hellem Souza da Silva dijo que la actuación de Shakira, al igual que los conciertos de Bad Bunny en São Paulo en febrero, ayudó a consolidar la identidad latina de Brasil.

“Estos artistas están dejando claro que Brasil, Puerto Rico, Colombia y otros países forman parte de América Latina. Y que América no es Estados Unidos”, sostuvo.

Las multitudes empezaron a agolparse en la playa el sábado por la mañana para conseguir un buen lugar para el show. Vendedores ambulantes ofrecían maíz dulce y otros bocadillos brasileños, agua embotellada y caipiriñas, el popular cóctel brasileño, pero también papel higiénico, desodorante e incluso bolsas de arena para que los asistentes se pararan encima y tuvieran una mejor vista del escenario, montado frente al Copacabana Palace, un histórico hotel de lujo.

La vendedora ambulante Simone Paula da Cunha llegó a la playa el viernes por la noche, con la esperanza de vender toda la cerveza y las botellas de agua que había comprado antes del show y ganar en total unos 100 dólares.

A pesar del cansancio, da Cunha estaba entusiasmada ante la posibilidad de ver a Shakira en vivo. “La recuerdo de cuando todavía tenía el pelo negro”, comentó. “Soy una gran fan de ella”.

Un esfuerzo por impulsar la economía de la ciudad después del Carnaval

Los conciertos gratuitos forman parte del intento del Ayuntamiento de impulsar la actividad económica después del Carnaval y las celebraciones de Nochevieja, y antes de las festividades de San Juan, que duran un mes en junio.

“Para nosotros, las fiestas son un asunto serio. Porque las fiestas generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad”, dijo el alcalde Cavaliere el miércoles, al presentar el plan operativo de la ciudad para el evento. “Nuestra inversión en este show nos dará un retorno financiero 40 veces mayor”, agregó.

La actuación de Shakira podría generar alrededor de 777 millones de reales (unos 155 millones de dólares), según un estudio del Ayuntamiento y Riotur, la empresa municipal de turismo, gracias a la llegada de turistas y al dinero gastado en restaurantes, hoteles y tiendas.

Más turistas viajaron a Río en el mes de mayo en los años con shows, 2024 y 2025, en comparación con 2023, según datos del Ayuntamiento. En 2024, el crecimiento fue de 34,2% el 1 de mayo, justo antes de los conciertos, frente al año anterior. En 2025, el aumento fue de 90,5% en comparación con 2023.

Antes de la actuación de Shakira, Airbnb dijo en un comunicado del 22 de abril que estaba observando un aumento de huéspedes que se esperaba que viajaran desde distintas partes de Brasil, América Latina e incluso capitales europeas como París y Londres.

Wanderson Andrade, un arquitecto de 30 años, contó que voló especialmente para el show desde la ciudad de Goiana, en el centro de Brasil, el sábado, y que planeaba regresar en avión al día siguiente.

Andrade, cuyo primer tatuaje es un lobo en honor a Shakira, señaló: “Intenté conseguir entradas para verla en Brasil el año pasado, pero no lo logré. Hoy es un sueño hecho realidad”.