El Clásico Capitalino se jugará este domingo, 3 de mayo, como parte de los partidos de ida de la Liguilla del Clausura 2026.

Los Pumas llegan como líderes indiscutibles de la fase regular del torneo de la Liga MX, con 36 puntos, tras superar a las Chivas Rayadas del Guadalajara que se resistían a bajar del primer lugar de la tabla general.

¿Dónde ver América vs Pumas?

Aunque miles de aficionados asistirán a la casa de las Águilas para presenciar este explosivo encuentro que sacudirá al Coloso de Santa Úrsula, aquí te damos detalles de qué canal transmitirá en vivo este partido.

Fecha: domingo 3 de mayo

Horario: 5:00 de la tarde

Dónde ver EN VIVO América vs Pumas: Canal 5 y TUDN

Vía streaming: VIX

Sede: Estadio Banorte

El América llega a este partido clave ocupando el puesto ocho en la tabla de clasificación.

Las Águilas acumularon 25 puntos en total, pese a que al inicio del torneo reportaron varias derrotas.

Tras remontar ante la incredulidad de sus rivales y obtener su pase a la Liguilla, en su último partido, jornada 17, el América perdió frente al Atlas, 1-0.

¿Qué partido cierra la jornada de este domingo 3 de mayo?

Pachuca vs Toluca es el partido que cerrará los partidos de IDA de este fin de semana.

Horario: 7:15 pm

Sede: Estadio Nemesio Díez

¿Cuándo se juegan los partidos de VUELTA de la Liguilla 2026?

Tras el cierre de esta intensa jornada de la Liguilla, será el siguiente fin de semana que los equipos mexicanos se vuelvan a encontrar en la cancha para conseguir su pase a la semifinal del torneo, por lo que su preparación de esta semana será clave.

Sábado 9 de mayo

Chivas vs Tigres: 7:07 pm

Cruz Azul vs Atlas: 9:15 pm

Domingo 10 de mayo