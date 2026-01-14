Luego de que las Chivas del Guadalajara le ganaran a los Bravos de Juárez en su propia casa, ahora es turno de que se enfrente el Club América contra el Atlético San Luis la noche de este miércoles.

¿En qué estadio van a jugar el América vs San Luis?

La Liga MX tiene confirmado que el encuentro entre las Águilas vs Atleti en la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 se jugará en la Ciudad de México:

Estadio Ciudad de los Deportes

Horario: 7:05 de la noche

¿Dónde ver América vs San Luis?

Las Águilas recibirán en su casa al Atleti donde buscarán ganar sus primeros puntos de torneo de Clausura.

Estos son los canales donde podrás ver el juego:

Canal 5

TUDN

VIX

La transmisión en VIVO también la podrás ver a través de las apps TUDN y VIX

En las redes sociales del Atleti de San Luis se muestra parte de los jugadores de podrían integrar la alineación del juego de esta noche llegando a la Ciudad de México para terminar su preparación.

Por su parte, el Club América se ha mostrado concentrado para afrontar la fecha doble de esta semana.

¿Cuándo será el Cruz Azul vs Atlas?

La actividad en el calendario de la Jornada 2 es muy intensa este miércoles 14 de enero, ya que se jugarán cuatro partidos más, entre los que se espera ver a la Máquina en acción luego del cambio de sede del juego.

Los partidos programados para hoy 14 de enero son: