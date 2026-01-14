Una fuerte explosión de una pipa presuntamente cargada con gas LP se registró la noches del martes sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 80, en los límites de Tepeji del Río, Hidalgo, y Jilotepec, Estado de México, provocando el cierre total de la vialidad en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó tras un choque múltiple, lo que derivó en un incendio de gran magnitud y, posteriormente, en la explosión de la pipa, momento que fue captado en video y difundido en redes sociales.

¿Porqué se arriesgan a grabar la explosión de la pipa en la México Querétaro? pic.twitter.com/pyeyNs67Wf — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 14, 2026

La detonación generó una columna de humo visible a varios kilómetros, causando alarma entre automovilistas y habitantes de la zona.

🚨🔴 Se registra explosión de pipa presuntamente cargada con gas LP sobre la autopista México-Querétaro a la altura del km 80, en límites de Tepeji del Río y Jilotepec, dirección #CDMX. Hay cierre en ambos sentidos. pic.twitter.com/ibTBppGivv — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 14, 2026

Al lugar acudieron de inmediato cuerpos de emergencia, bomberos y personal de Protección Civil, quienes trabajan en el control del fuego, labores de enfriamiento, rescate y evaluación de riesgos, debido a la peligrosidad del material transportado.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre personas lesionadas o víctimas. Se espera que en las próximas horas se informe sobre las causas exactas del accidente.