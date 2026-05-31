Sydney Sweeney dejó poco a la imaginación durante su reciente aparición por calles de Nueva York, acompañada de su novio, el productor y empresario Scooter Braun. Y es que la actriz fue captada por los paparazzis luciendo su impresionante silueta, ataviada con un little black dress.

La estrella de Euphoria fue vista en medio de una cita con su pareja, usando un minivestido negro de falda en corte A, mangas ¾ y escote profundo en V. Al atrevido atuendo le sumó un par de zapatillas de tacón negras con cordones de Louboutin, un bolso de mano y discreta joyería.

Sweeney, de 28 años, presumió su cabello peinado de lado, con el que le dio un guiño al estilo old Hollywood. Asimismo, se lució radiante y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial durazno, blush rosado, párpados ahumados y un fino cat line.

Braun, de 44 años, cambió con el look de Sydney, luciendo un conjunto monocromático elegante con pantalones, playera y chamarra.

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La aparición en público de la pareja ocurre días después de que el productor hablara sobre la actuación de su novia en la reciente temporada de Euphoria. Según opinó en el podcast Second Thought, calificó el trabajo de Sydney como una “increíble actuación”.

Sydney Sweeney ha dado de qué hablar en las últimas semanas gracias a su participación en la tercera temporada de Euphoria, donde interpreta a Cassie, una creadora de contenido para adultos y protagoniza algunas de las escenas más comentadas de la serie creada por Sam Levinson.

sydney sweeney and scooter braun in NYC pic.twitter.com/Duw89QqVzj — ৻ꪆ (@explexpop) May 31, 2026

La celebridad ha sorprendido a sus fanáticos con secuencias provocativas y arriesgadas que rápidamente se hacen tendencia, reafirmando su compromiso con personajes intensos y desafiantes dentro de la pantalla.

Mientras tanto, su vida personal también acapara la atención. Según fuentes cercanas, Scooter Braun respalda completamente su trabajo y entiende que las escenas forman parte de su carrera como actriz, describiendo incluso su romance con Sydney como una de las mayores sorpresas de su vida.

Una fuente le dijo a Page Six: “A Scooter no le molesta en absoluto las escenas más provocativas de Sydney en Euphoria ni ninguno de los trabajos que realiza como actriz. Él comprende perfectamente que forma parte de su trabajo y respeta la dedicación que ella le demuestra a su oficio”.