La cantante colombiana Karol G captó la atención de sus seguidores al sumarse a la tendencia ‘bra out’, un estilo donde mostró su lencería como parte central del outfit. A través de una fotografía compartida en Instagram, la artista dejó ver su lado más atrevido.

En la imagen, Karol G aparece tomándose una selfie en la que luce un pequeño top blanco de encaje, combinado lencería azul con transparencias que queda a la vista. La intérprete complementó el atuendo con unos jeans, logrando un contraste casual pero llamativo que rápidamente generó reacciones.

La publicación formó parte de una galería donde la artista mostró distintos momentos recientes de su vida.

Además de su impacto en redes, Karol G continúa enfocada en nuevos proyectos musicales. Recientemente fue vista grabando un videoclip en el centro de Los Ángeles, California.

Durante el rodaje, la cantante fue captada viajando en la parte trasera de una motocicleta, sujetándose de un modelo sin camiseta mientras las cámaras registraban la escena. A lo largo de la filmación.

El momento profesional de Karol G también se refleja en los premios que ha obtenido recientemente. En la más reciente edición de los American Music Awards, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la colombiana destacó al conseguir dos galardones.

Entre ellos sobresale el Premio Internacional a la Excelencia Artística, un reconocimiento reservado a figuras con gran impacto global en la música y la cultura contemporánea.

Durante sus recientes apariciones públicas, Karol G ha destacado su orgullo por sus raíces. La artista, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, expresó su emoción por convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella, un logro que describió como el resultado de años de trabajo.

“No se trata solo de mí. Se trata de mi comunidad latina, de mi gente”, afirmó ante el público, subrayando el valor de representar a millones de personas a través de su música.

También envió un mensaje de apoyo a la comunidad latina que reside en Estados Unidos, destacando su resiliencia y esfuerzo, e invitando a las personas a sentirse orgullosas de sus orígenes.

Karol G es una de las más grandes exponentes del reguetón y de la música colombiana. Sus sencillos han trascendido fronteras y hasta Barak Obama incluyó su canción TQG, como una de sus favoritas del 2023.