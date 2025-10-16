La cantante Karol G fue el centro de todas las miradas al desfilar empoderada en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

La estrella colombiana interpretó dos de sus exitosos temas para amenizar la pasarela de ángeles, pero sorprendió al también desfilar con unas espectaculares alas sobre la espalda.

Karol G sorprendió ataviada con lencería roja y un catsuit transparente de encaje que aumentó el glamour. La prenda tenía aplicaciones brillantes y la combinó con tacones a juego, así como brazaletes brillantes y aretes largos.

Mantuvo un maquillaje de apariencia natural y su cabellera rubia fue protagonista, peinada en capas. Mientras Karol G caminaba por la pasarela, las pantallas se iluminaban con el mensaje “Latina Foreva”, lo que emocionó a los asistentes.

Durante su participación, interpretó los temas “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”, de su álbum “Tropicoqueta”.

Otros de los ángeles que desfilaron y deslumbraron fueron Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Bella Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel y Jasmine Tooks, quien lució su baby bump de embarazo.

Con esta actuación, Karol G marca otro éxito en su carrera. Recientemente también fue la estrella del medio tiempo de la NFL en Brasil.

Karol G es una de las más grandes exponentes del reguetón y de la música colombiana. Sus sencillos han trascendido fronteras y hasta Barak Obama incluyó su canción TQG, como una de sus favoritas del 2023.

Después de participar en el show, tuvo la oportunidad de mudarse a Nueva York para aprender música y todo lo relacionado a la industria, incluidos los negocios.

En los años siguientes a su mudanza, estudió administración de empresas musicales y se preparó para lanzarse como solista de forma oficial a través de Universal Music Latino.

Probó suerte con el lanzamiento de su canción 301 en 2012, que se colocó en el top 10 de radiodifusoras y televisión, tanto estadounidenses como latinos. Desde entonces, cosechó éxitos.

Ahora también busca dejar huella más allá de la música. La estrella, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, lanzó la fundación Con Cora en 2021 y desde entonces apoya a mujeres en condiciones vulnerables.