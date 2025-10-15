Después de una larga espera, Cazzu por fin presentó su gira Latinaje en vivo en la Ciudad de México, con su primer Auditorio Nacional completamente lleno y con sus fanáticos ovacionándola y apoyando su trabajo.

Mientras la cantante argentina cantaba éxitos como Dolce o Con Otra, los fans en línea se dieron cuenta que Pepe Aguilar intentaba atraer la atención mediática a través de sus redes sociales, compartiendo publicaciones de los premios Grammy que ha ganado durante su carrera.

Según dicen los internautas, Cazzu hizo enojar al padre de Ángela Aguilar con la venta total de las localidades en el Auditorio Nacional en dos fechas, mientras su hija no ha podido vender boletos en Estados Unidos estando a menos de dos semanas de que inicie su gira.

Dentro de este contexto, supuestamente Pepe quiso opacar a la argentina de cierta forma, presumiendo los Grammy que se ha llevado a casa durante años y que La Jefa todavía no ha ganado a pesar de su larga carrera dentro de la música en Argentina.

“El Pepe está que se lo lleva la fregada”, “Pepe está sube y sube cosas de los Grammy porque le arde el éxito de La Jefa en el Auditorio”, “A los Aguilar les está ardiendo que Cazzu está brillando”, “Pepe se tiene que conformar con sus premios mientras Cazzu tiene a todo México comiendo de su mano por su talento”, “Pepe Aguilar presume los premios que compra, Cazzu ganando como siempre con su talento”, son algunos de los comentarios que circulan en TikTok e Instagram.

La llegada de Cazzu a la Ciudad de México causó sensación, especial porque sus seguidores y la prensa mexicana querían saber su opinión sobre la entrevista que su ex, Christian Nodal, le dio a Adela Micha para contar su versión de la historia y defender a Ángela de los señalamientos y burlas por ser la “tercera en discordia” en su relación.

Mientras los reporteros la seguían por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cazzu reveló que le dolió lo que declaró Nodal sobre su relación y la forma en que terminó y dijo que ella jamás lo expondría de la misma forma: “Yo no haría eso, lo quise mucho”.

A su llegada al país, la trapera señaló que nunca daría una entrevista similar a Adela Micha para contar su verdad: “Esos negocios ya no me interesan”, apuntó, ya que considera que contar una versión diferente generaría “confusión en la gente”.

La cantante calificó la historia de Nodal como “tergiversada” y dijo que sí le había dicho un día antes de que iba a salir con alguien inmediatamente de que terminaron, pero dio a entender que no sabía de quién se trataba. Estas declaraciones complementan la versión que ella contó en su entrevista con La Joaqui hace un año, en la que detalló que se enteró del romance entre su ex y Ángela por las redes sociales.

“Creo que eso es lo que más me dolió, como sentir que yo había compartido tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada y tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. Yo guardo lo mejor. Lo quise mucho”, señaló la cantante.

Más allá de la actividad de Pepe Aguilar en redes sociales en torno a sus premios Grammys y su asistencia a la ceremonia de este 2025, ni Ángela ni Nodal se han pronunciado en redes sociales ni se han referido a la visita de Cazzu en México.