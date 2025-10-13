Christian Nodal no deja de protagonizar polémicas, en esta ocasión dio de qué hablar por un supuesto regalo que le dio a su esposa Ángela Aguilar por su cumpleaños número 22 y que parece ser igual al que en su momento le regaló a Cazzu.

En redes sociales se hicieron virales algunas fotografías del festejo en la playa de la familia Aguilar por el cumpleaños de Ángela, en dichas imágenes aparece la menor de la dinastía junto a su esposo luciendo un llamativo collar con piedras incrustadas; según se afirma, es del mismo estilo que el collar que alguna vez Nodal le dio a Cazzu mientras estaban juntos.

Tras la viralización de estas fotos, surgieron las comparativas entre el collar de Ángela y uno que el originario de Caborca, Sonora, le mandó a hacer a Cazzu, con diamantes incrustados y figuras de corazones, además de una placa con el nombre de “Julieta”.

La pieza, según se comenta, era un collar de oro de 14 quilates con piezas de oro blanco y rosado; además del collar, se afirma que Nodal le mandó a hacer un set completo de joyería con brazaletes del mismo estilo.

Al parecer, la pieza que No le dio a Ángela y las que le regaló a Cazzu fueron hechas por el joyero Antonio García, con quien el cantante ya había comprado varias piezas de lujo como collares y pulseras con su nombre grabado y decorado con diamantes.

En su momento, García le dijo al programa De primera mano que le había hecho un collar exclusivo de 14 quilates: “Le acabamos de hacer una nueva cadena a Christian Nodal y está impresionante. Es una cadena que pesa casi un kilo de oro, oso sólido de 4 quilates”.

“(...) Para encontrarlos fue todo un tema. Tiene varios quilates de diamantes, además de rubís y (piedras preciosas) africanas. Es una verdadera obra de arte”, detalló.

Hasta el momento no se sabe con claridad si el collar de Ángela es del mismo estilo, pero a simple vista se aprecian detalles similares como diamantes y figuras en forma de rosas.

Esta no es la primera vez que Nodal es señalado por repetir patrones con sus novias en turno.

Hace unas semanas, su exnovia, Lisa Macías, detalló que el cantante de Botella tras botella repite patrones en sus relaciones como terminar un noviazgo para inmediatamente comenzar otro. Macías habló desde su experiencia cuando de joven Christian la terminó para comenzar a salir al otro día con otra joven.

Lisa comentó que Nodal hizo exactamente lo mismo con Cazzu al dejarla y después casarse con Ángela.

“Me refiero a que yo lo recuerdo como una persona que tiene muchos impulsos, me haya terminado a mí para después estar de cabrón con otra y ahorita que casi diez años después se esté repitiendo la historia, la diferencia es que ahora lo dijo él al público y que la gente conozca su modus operandi me hizo sentir un poquito de decepción por ver que ha cambiado tanto, pero a la vez no ha cambiado nada”, apuntó.

Por su parte, tras terminar con la cantante argentina, Nodal fue señalado por los internautas de hacer lo mismo con todas sus novias: enamorarlas, comprometerse, pedirles un hijo y luego terminarlas para andar con alguien más.

Asimismo, hace un par de meses Nodal se hizo tendencia en redes por haber cantando junto a Ángela la canción Eso y Más, de Joan Sebastian, misma que le cantó en su momento a Belinda tras comprometerse y a Cazzu después de oficializar su relación.