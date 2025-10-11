Jennifer Lopez no perdona por todo lo que la hizo pasar Ben Affleck en su matrimonio, pero, sobre todo, durante su separación, por eso, ahora le estaría exigiendo que la ayude a ganar un Oscar, ya que cree que es lo menos que puede hacer dado lo sucedido, así lo reveló una fuente cercana a la estrella. “Me lo debes”, son las palabras que le habría dicho JLo a su exesposo.

Tras un par de años casados, la expareja conocida como Bennifer decidió divorciarse por motivos que hasta ahora no han sido revelados. Algunos medios internacionales reportaron que el rompimiento se debió al complicado y glamuroso estilo de vida de la cantante y actriz, el cual no habría sido del agrado del famoso.

Pese a que fue difícil su divorcio, Ben y Jennifer aún comparten proyectos juntos, tal es el caso de la última película que estrenaron, en la que Lopez es la protagonista y Affleck es el productor. “Kiss of The Spider Woman” es la cinta que recién llegó a las salas de cine y la cual ya cuenta con buena crítica de parte de los expertos, por lo que se espera que sea candidata para ganar varias nominaciones y premios cinematográficos.

Esto es justamente lo que espera la cantante de “On The Floor”, que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la voltee a ver y la considere para llevarse un premio Oscar, ya que ese siempre ha sido su más grande sueño. Pero sabe que no será fácil y por eso le está pidiendo ayuda a su expareja.

Una fuente reveló a RadarOnline que JLo cree que Ben Affleck “le debe” el Oscar después de todo lo que vivió a su lado. “Ella siente que Ben debería ayudarla a promocionarse, no sólo porque es productor, sino porque después de cómo terminaron las cosas entre ellos, cree que él se lo debe mucho”.

Agregó: “Ben ha sido claro: no quiere que su historia se convierta en un espectáculo mediático. Jennifer insiste en entrevistas y apariciones conjuntas en la alfombra roja, pero él se mantiene al margen. Incluso ha dicho que prefiere no hablar de todo esto antes que fingir que todo está bien entre ellos (…) no soporta la política de la temporada de premios: las campañas, las sesiones de fotos, toda la promoción interminable”.

Continúo: “Ahora mismo, se esfuerza al máximo para evitar estar en la misma habitación que Jennifer. Se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para todos los que los rodean”.

Pero tal parece que JLo no cederá tan fácilmente, ya que su objetivo final es ser al menos nominada en la categoría “Mejor actriz de reparto”: “Un Oscar siempre ha sido el objetivo final de Jennifer, y con el revuelo inicial en torno a esta película, cree que este podría ser finalmente su momento”.