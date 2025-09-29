Luego de finalizar su divorcio a inicios de este año de Ben Affleck, Jennifer Lopez se sinceró sobre cómo vivió la separación y cómo le ayudó en su crecimiento personal.

En una reciente entrevista que la cantante sostuvo con el medio Sunday Morning de CBS News reflexionó sobre su vida como casada y su vida familiar después de la separación, que data del verano de 2024.

“Fue lo mejor que me pasó en la vida porque me cambió. No me cambió. Me ayudó a crecer como necesitaba y a ser más consciente de mí misma”, señaló la actriz de Marry Me. “Soy una persona diferente ahora de lo que era el año pasado, hace un año y medio”, agregó.

Jennifer Lopez señaló que filmar la película Kiss of the Spider Woman le sirvió como refugio en los “mejores y peores momentos” en torno a su divorcio. Cabe mencionar que realizó esté filme bajo la producción de Affleck mientras enfrentaban complicaciones en su relación.

“Cada momento en el set, y cada momento que estaba haciendo este papel, era tan feliz”, señaló la cantante y actriz. Asimismo, habló de lo mal que a veces se sentía en las grabaciones debido a que tenía que tratar con Ben mientras ambos tenían una disputa legal por su divorcio fuera de las cámaras.

“Fue un momento realmente difícil (...) Fue difícil no pensar en cosas, pero fue como el mejor y el peor de los momentos, en cierto modo (...) Y luego, en casa, no fue tan bien”, señaló la celebridad.

El filme se estrenará a nivel mundial el próximo 10 de octubre de 2025; se espera que Ben Affleck aparezca en la alfombra roja por la que desfilará su ex.

Los comentarios de la celebridad en torno a su separación del actor de Argo y Armageddon surgieron luego de que se comentara que Ben Affleck está furioso con ella por hacer públicos los detalles de su relación como marido y mujer y su posterior separación.

Según fuentes cercanas, Ben está molesto con su exesposa por ventilar sus problemas a través de las canciones que le ha escrito y las múltiples entrevistas que ha dado desde que se separaron en verano del 2024.

Por su parte, informes de Radar Online afirman que Ben y JLo tienen una mala relación a pesar de que su divorcio supuestamente se llevó a cabo en buenos términos y acuerdos en común. Lo anterior se debe a los conflictos que han presentado para vender su casa familiar en Beverly Hills, valorada en casi 70 millones de dólares.

Una fuente le aseguró al medio estadounidense que Ben Affleck ya no le devuelve las llamadas a la cantante y que tiene comportamientos groseros con ella: “Ha dejado de enviarle mensajes porque él nunca contesta (…) es muy denigrante y grosero”.