La empresaria Kylie Jenner quiere imponer tendencia y lució un extravagante bodysuit de encaje con el que lució cada centímetro de su figura curvilínea.

La estrella deslumbró en su cuenta de Instagram con el atuendo de transparencias, que combinó con medias blancas de estampado de flores. La prenda tenía una cinta negra que atravesaba el busto.

Añadió zapatos de tacón blancos y presumió su impresionante cabellera larga, peinada en ondas. También llevó un maquillaje contour en tonos nude que resaltó su belleza.

kylie jenner recently serving beauty pic.twitter.com/l5gpnjKeMd — 🧍🏻‍♀️ (@kendallifestyle) September 28, 2025

Las magnate de 28 años sube sus fotografías luego de provocar indignación por usar un raro bolso Hermès Birkin de 163,000 dólares mientras volaba en privado.

El año pasado, Kylie Jenner abordó los rumores de que había tomado Ozempic para perder peso después de dar la bienvenida a su segundo hijo. Jenner comparte una hija, Stormi, de siete años, y un hijo, Aire, de tres, con su ex Travis Scott.

“He vuelto a mi peso, como lo era antes de tener a mi hija y a mi hijo, y la gente me está comparando tres meses después del parto”, dijo a la revista British Vogue. Sobre los rumores de que tomó Ozempic y expresó: “¿Todos olvidan que tuve dos hijos y aumenté 60 libras en ambos embarazos?”.

“Siento que la gente no me da a mí, ni a las mujeres en general, suficiente empatía”, agregó.

Han pasado semanas desde que Kylie Jenner fue fotografiada por última vez con su novio, el actor Timothee Chalamet. Fueron vistos en Saint-Tropez, Francia, durante unas vacaciones en yate. Chalamet ha estado filmando su próximo proyecto en Messiah, en Praga.

Sin embargo, la pareja sigue feliz y junta. A principios de julio, Jenner comenzó a seguir a Chalamet en Instagram.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.

Kylie Jenner está diversificando sus negocios, pues aunque es una de las reinas del maquillaje y el cuidado de la piel, hace unas semanas también lanzó su perfume Cosmic.