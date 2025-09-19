Kylie Jenner robó la atención en redes sociales con un look que combina sensualidad, audacia y elegancia. La empresaria subió algunos videos de TikTok luciendo unos ajustados pantalones de cuero negro que delineaban perfectamente sus curvas, acompañados de un top blanco que acentuaban su cintura, notablemente pequeña y definida.

Su aparición no solo dejó a sus seguidores boquiabiertos, sino que también marcó una clara tendencia para la temporada de otoño: el regreso del cuero en pantalones, faldas y vestidos.

Los pantalones de cuero, pieza clave del look, se han convertido en un must-have para quienes buscan un toque rebelde sin perder sofisticación. Kylie Jenner los combinó con accesorios minimalistas y un maquillaje natural que dejaba todo el protagonismo a su silueta.

Han pasado semanas desde que Kylie Jenner fue fotografiada por última vez con su novio, el actor Timothee Chalamet. Fueron vistos en Saint-Tropez, Francia, durante unas vacaciones en yate. Chalamet ha estado filmando su próximo proyecto en Messiah, en Praga.

Sin embargo, la pareja sigue feliz y junta. A principios de julio, Jenner comenzó a seguir a Chalamet en Instagram.

Una fuente dijo a la revista People que la pareja atravesó un periodo intenso a principios de este año, pero está comprometidos a hacer que la relación funcione.

“Con la temporada de premios y los estrenos, a principios de año su relación fue intensa. Pero están logrando que funcione. Jenner es realmente su mayor fan”, anotó. Ambos están haciendo espacios en sus apretadas agendas para pasar más tiempo juntos.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.

Kylie Jenner está diversificando sus negocios, pues aunque es una de las reinas del maquillaje y el cuidado de la piel, hace unas semanas también lanzó su perfume Cosmic.