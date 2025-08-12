La celebridad Kim Kardashian fue el centro de atención en Instagram al felicitar a su hermana Kylie Jenner por su cumpleaños 28, el pasado 10 de agosto.

Aunque el centro de las miradas debió ser Kylie, Kim Kardashian deslumbró ataviada con un espectacular y revelador top de cuero. La prenda tenía un llamativo escote debido a que estaba surcado únicamente por unos cuantos hilos.

Completó su look con una falda a juego y lució una cabellera ondulada y glamorosa. Brilló aún más con un maquillaje impecable, compuesto por base, polvo compacto, rubor, labios nude y sombras doradas en los párpados.

Kim Kardashian aparentemente está usando un atuendo de la nueva colección de Khy, la marca de ropa de Kylie Jenner. La propietaria de Kylie Cosmetics deslumbró, por su parte, con un conjunto de dos piezas en color negro.

Las fotografías salen a la luz luego de que Kim Kardashian revelara que voló a México para poder realizarse un tratamiento que no se ofrece en Estados Unidos.

La estrella de 44 años de edad dijo que está recibiendo un tratamiento con células madre Muse, que, según Eterna Health , logra una ‘renovación celular completa’ al ‘reemplazar las células comprometidas con tejido completamente funcional’ en zonas como las articulaciones o los músculos.

Kim fue vista en pijama negra y gafas oscuras mientras posaba con su médico. También se publicó una imagen de ella durante el procedimiento, ya que parecía tener sangre en la espalda.

“Estoy muy emocionada de compartir con ustedes mi viaje con células madre. Hace dos años, me rompí el hombro mientras levantaba pesas, lo que me provocó un dolor insoportable. Lo intenté todo para encontrar alivio, hasta que descubrí el potencial de la terapia con células madre y conocí al Dr. Adeel Khan en Eterna”.

Kim explicó que el procedimiento “transformó mi vida cuando pensé que mi cuerpo se estaba desmoronando”.

No obstante, añadió que sabe que cada persona es diferente y sólo comparte lo que le ha funcionado últimamente. “Sin duda, investiguen por su cuenta y consulten con profesionales médicos”.