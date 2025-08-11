"Te lo digo con todo cariño y respeto", así Maluma quiso suavizar el regaño que le dio a una señora en su último concierto que dio en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, este fin de semana.

Sorpresivamente, el colombiano dejó de cantar y cuestionó a una mujer que traía cargando a un pequeño sin protección auditiva.

"¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año donde los decibeles son altos?", dijo el cantante.

Ante los más de 15 mil asistentes al concierto "+Pretty +Dirty", Maluma señaló a la mujer quien de la emoción inicialmente intentó mandarle al bebé.

"¡Déjelo ahí, déjela ahí, no lo traiga!", así reaccionó el colombiano, con ello dio entrada a la llamada de atención que hizo frente al público.

"Ese bebé ni sabe lo que está haciendo aquí, la próxima vez protéjale los oídos... Es un acto de irresponsabilidad, la verdad", juzgó .

Luego manteniendo su discurso para que el público entendiera lo fuera de lugar que estaba el bebé en su concierto, Maluma describió como la madre estaba moviendo el pequeño por el aire.

"Lo estas meneando como si fuera un juguete", criticó el intérprete de "Tú me partiste el corazón".

En medio de gritos, Maluma aseguró que ahora que es padre no se atrevería a llevar a su hija Paris a ningún concierto.

Tras el regaño, el colombiano siguió con su espectáculo de luz y sonido, en el que acompañado de varias bailarinas siguieron emocionando al resto de sus admiradoras que cantaban sus canciones a todo pulmón.

En redes sociales el regaño de Maluma ya se ha viralizado y con ello causado miles de reacciones, algunos asegurando que los encargados de organizar el espectáculos son los responsables de controlar el ingreso de las personas.

Otros celebran que Maluma haya parado su concierto para exhibir el hecho.

El colombiano inició su gira 2025 "+Pretty +Dirty" el pasado mes de marzo en Barcelona, España.

Con la que visitará las principales ciudades en Europa y Latinoamérica.

Maluma aún dará cuatro conciertos más, uno en Monterrey y dos en Guadalajara, para terminar su gira mundial el 23 de agosto en San Salvador, El Salvador .