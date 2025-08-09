Los fans de La Casa de Los Famosos México piden que Facundo sea expulsado del programa luego de provocar una fuerte caída a Aldo de Nigris que pudo terminar en desgracia. En redes sociales circula el video de la “broma” que le jugó el polémico conductor a de Nigris, con la que lo tiró frente a todos sus compañeros. Tras este incidente, los internautas exigen su salida del reality show.

Un fuerte accidente sucedió en La Casa de los Famosos 3 y causó polémica en las redes debido a lo impactante que fue. Facundo ha sido duramente señalado por los fans del programa tras hacer que Aldo de Nigris se cayera de una manera muy aparatosa.

El exfutbolista regiomontano estaba bailando en la pista junto con sus compañeros al ritmo de la canción “Levantando las manos”, de Grupo El Símbolo, cuando Facundo le quitó el tapete sobre el cual estaba parado. El polémico conductor se puso detrás de él, se hincó y jaló de golpe el tapete, lo que provocó que de Nigris cayera de espaldas al piso.

La reacción de Aldo fue inmediata: sólo soltó una risa y le hizo una seña obscena a Facundo, para después levantarse; al poco rato, se retiró. Más tarde, de Nigris contó que vivió otro momento incómodo con el famoso: “Facundo, ahorita que yo iba pasando me dice: ‘te vamos a nominar, te dije afuera’ y le dije: ‘nómíname, perro’. El que se enoja pierde”.

Horas más tarde, Facundo reconoció que su broma de tirar a Aldo de Nigris fue demasiado pesada: “Me pasé de ver.. con el jalón que le di a Aldo, siento que fue demasiado brusco (…) mañana le voy a decir: ‘solo por eso no te vamos a tocar en esta nueva nominación’. Me cae muy bien”.

Tras este fuerte accidente, las redes sociales se lanzaron en contra de Facundo y exigieron que saliera de La Casa de los Famosos ya que su actitud fue irresponsable hacia su compañero y pudo provocar una desgracia. “Facundo debe de ser expulsado por la agresión a Aldo. Se queje Aldo o no, SON LAS REGLAS”, “Facundo es la mayor decepción de la temporada” y “Siempre siempre defenderé el humor negro. Es mágico y salva vidas. Gente como Facundo es pionera de ello en México... ¡PERO ESTO QUE HIZO ESTUVO DE LA VRGA. DEBEN CASTIGARLO. ASÍ NO CABR..!”, opinaron los internautas.

Facundo debe de ser expulsado por la agresión a Aldo. Se queje Aldo o no, SON LAS REGLAS!!! FACUNDO DEBE SER EXPULSADO, sus bromas pendejas de niño bullyng no dan risa y SI puso en peligro la vida de Aldo. @_PonchoDeNigris #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/hGRawlGN25 — Lorenzo Rios (@lorenzoriosmtz) August 9, 2025

Poncho de Nigris también reaccionó a la agresión de Facundo contra Aldo; en su cuenta de X dijo lo siguiente: “Me levanté con ganas de darle una verguiza al pinche facundo con su cotorreo de los 90as de niño pendejo. eso no se hace, y Aldo porque es noble no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se calienta la sangre, pasaron con su bromita. SE LES VIENE”, indicó.