Sofía Rivera Torres volvió a causar polémica en redes sociales luego de que se defendiera de las críticas que le han hecho por su supuesto aumento de peso; la famosa no se quedó callada y respondió a aquellos que le han hecho body shaming: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”, mencionó la esposa de Eduardo Videgaray.

En las últimas horas el nombre de Sofía Rivera Torres, de 32 años, volvió a ser tendencia luego de que compartiera, a través de su cuenta oficial de Instagram, un mensaje en el explicó que las fotos que circulan de ella, en las que luce con “kilos de más” son falsas y fueron hechas con la intención de perjudicarla.

A través de su Instagram subió un video en el que se defiende del body shaming y dice que en los últimos días le han llegado varios mensajes en los que le ofrecen tratamientos para bajar de peso y así poder recuperar la talla que tenía antes de embarazarse.

“Esta mañana yo desperté con muchos mensajes. Algunas personas mostrándome su apoyo y mandándome palabras de aliento. Clínicas ofreciéndome servicios de belleza gratuitos y cuando me metí a ver a qué se debía toda esta conmoción resulta que me encuentro con unas 'fotos mías', con un cuerpo que vi distinto al que tengo”, contó

Sofía Rivera mostró una foto y la comparó con la que circula en redes sociales; aseguró que la que se hizo viral está editada: “Así que no, ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche”, dijo.

A su vez, afirmó que está en proceso de recuperar su figura, pero que no tiene prisa pues en este momento está enfocada en amamantar a su bebé. “Si bien es cierto que todavía estoy muy, pero muy lejos del cuerpo que solía tener, debajo de estas chichis gigantescas y pesadez de más con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen. ¿El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy súper gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?”, mencionó.

Tras esta respuesta de Sofía Rivera Torres, los internautas opinaron y se lanzaron contra ella, ya que le recordaron todas las veces que ella criticó el cuerpo de otras personas, como sucedió con Lucerito Mijares. “¿Cómo duele que te hagan bullying, no?”, “De los cuerpos ajenos no se habla, y tú hablaste”, “Solo te están regresando un poco de las mismas burlas que tú ocupas hacia otras mujeres” y “Quien se lleva se aguanta”, fueron algunas de las reacciones.