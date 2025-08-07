Ángela Aguilar publicó un mensaje conmovedor para felicitar a su papá Pepe Aguilar con motivo de su cumpleaños y aprovechó para agradecer el apoyo que le ha brindado en sus crisis.

"Feliz cumpleaños, papá. Para mí, tú siempre fuiste hogar. El que se mantuvo firme cuando todo en mí se movía", escribió la cantante en sus historias de Instagram.

El mensaje de cuatro párrafos estuvo acompañado por dos videos, en uno se ve Ángela de niña tomada de la mano de su papá y en el según es uno más reciente ambos en un escenario tomados de la mano.

En sus felicitaciones, Ángela expresó el valor que tuvo contar con él en todo momento.

"Y aunque no siempre supe cómo agradecerlo, nunca dejé de sentirlo. Porque tú, sin pedir nada a cambio, siempre estuviste ahí, siempre me diste todo", aseguró.

Además, reconoció el impacto que ha tenido Pepe Aguilar en su vida, ya que entre las cosas que le ha dado están el nombre en el mundo de la música.

Este 7 de agosto, Pepe Aguilar cumple 57 años de vida y en redes le han llovido las felicitaciones, entre las que el cantan ha compartido están las de su hija Ángela, cantantes, gente de su staff e incluso su perrito pug con unas mañanitas tapatías.

Cabe recordar que recientemente, el 25 de julio, Ángela y Nodal celebraron su primer aniversario de casados.

Luego de vivir un año en medio de cuestionamientos del público luego de que iniciaron su noviazgo apenas unos meses antes tras revelarse la separación del cantante de "Los besos que te di" de Cazzu.

Pepe Aguilar respaldó todo el tiempo a Ángela con declaraciones positivas sobre las decisiones que tomó la joven e incluso le dedicó una canción a Nodal, "Cuídamela bien", con motivo de la relación.

Hasta el momento, Nodal no ha hecho pública alguna felicitación para su suegro.