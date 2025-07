Ángela Aguilar volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de revelar quién es el hombre de sus sueños, y no, no es su esposo Christian Nodal.

La hija menor de Pepe Aguilar sorprendió a sus fans al confesar su gran admiración por el cantante español Joaquín Sabina, al punto de asegurar que, de haber coincidido en edad, se habría casado con él en lugar de Nodal.

En una charla con Adela Micha, la nieta de Flor Silvestre reveló que el talento de Sabina la ha cautivado desde hace años y que si no hubiera una diferencia de edad entre ambos, lo hubiera elegido como esposo.

“Lo amo, yo siempre le digo a mi esposo que si él hubiera sido más joven yo me hubiera casado con Joaquín Sabina. ¡Es un hombrezazo!”, dijo.

Esta revelación encendió las redes tras el lanzamiento de “Sabina”, la nueva canción que Nodal compartió con sus fanáticos el pasado 24 de julio. El estreno coincidió con el primer aniversario de su boda con Ángela, lo que llevó a sus seguidores a especular si el sencillo es una dedicatoria especial.

El single ha sido interpretado como un guiño a la profunda influencia que tiene Joaquín Sabina sobre la vida artística y personal de Ángela Aguilar.

Ella misma ha declarado en múltiples ocasiones que el cantautor español ha marcado su forma de sentir y expresar la música.

Antes de su entrevista con Adela Micha, Ángela ya había expresado el amor que le tiene al español. Fue en 2021 cuando coincidieron durante la ceremonia del Latin Grammy, después de haberle hecho un homenaje a Rubén Blades en el escenario.

“En papel de artista volteo y veo un señor con un sombrero caminando lentamente hacia una mesa, era Joaquín Sabina y entonces ahí me empecé a poner nerviosa. Me sudaban las manos, me puse roja, no sabía actuar, tomé agua, se me cayó. Casi estaba a punto de desmayarme, mi mamá me pidió una coca. Fue algo muy intenso”, contó en su momento la celebridad.

“No saben el nivel de obsesión que tengo con ese hombre. Lo amo, lo adoro”, apuntó.

Otra ocasión en la que expuso sus sentimientos en torno al español fue cuando dijo en redes sociales que tenía cierta obsesión con Sabina y que había llenado las paredes de su habitación con sus letras.

“Ahora vamos a ver mi pared. Es una pared de canciones de Joaquín Sabina. Me encanta como escribe. Soy una súper admiradora y hasta me consideraría un fan”, compartió la cantante.

“A veces estoy escribiendo, tocando el piano y veo a mi pared y hay una palabra que me llama la atención y de eso me voy inspirando”, agregó.

Las redes sociales se burlan de Ángela por su enamoramiento de Sabina

Luego de que se hicieran virales sus declaraciones con Micha, la esposa de Nodal fue blanco de burlas por parte de los internautas, quienes insinuaron que Joaquín Sabina era mucho para ella y que hubiese sido un castigo para el español involucrarse con ella.

“¿Qué culpa tiene Joaquín Sabina?”, “El maestro Joaquín Sabina debe ser team Cazzu”, “Joaquín Sabina: ‘Tengo malos ratos, no malos gustos’”, “No eres del tipo de Joaquín Sabina”, “De lo que se libró Joaquín Sabina, imagínense que hubiera sido amiga de su esposa. Ay no, qué miedo”, “Ángela: ‘Si Joaquín Sabina fuera más joven, le hubiera quitado el esposo a otra’”, son algunos comentarios que circulan en TikTok.

Otros comentaron que en realidad Joaquín, si fuese más joven, no la hubiese elegido como esposa, sino que Pepe Aguilar se hubiese encargado de casarlo a la fuerza con su hija como se especula ocurrió con el cantante de Botella tras botella.