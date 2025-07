Heidi Klum se lució más bella y joven que nunca en una nueva sesión fotográfica que hizo para la revista People, con la que colaboró para aparecer en la portada de la edición de agosto.

A través de redes sociales compartió un video del detrás de cámaras en el que lució radiante y feliz ataviada con varios atuendos llenos de glamour y lujo; uno de ellos se trató de un bodysuit cachetero que usó al estilo braless.

La prenda se trató de un enterizo con escote profundo al estilo braless, mangas largas y ajuste en la cintura, detalle que hizo destacar la silueta de impacto que conserva a los 52 años de edad.

En el clip recopilatorio de la sesión, la celebridad alemana hizo alarde de su talento frente a las cámaras al posar de una forma sensual y sugerente, sin perder la elegancia. Entre otros looks, también lució pequeños vestidos de verano con joyería de lujo.

La modelo posó para People en medio de la promoción de Project Runway, el programa de moda en el que anteriormente había trabajado para descubrir a los nuevos diseñadores de alta moda.

El reality show se estrena en nueva temporada, con nuevos participantes y algunos elementos de la producción, como Heidi como conductora, esta semana, según se anuncia en redes sociales.

Además de la sesión fotográfica, la modelo dio una entrevista en exclusiva en la que habló de su edad y de su postura a favor de hacerse arreglos estéticos para seguirse viendo radiante y joven a pesar de los años.

Heidi Klum dijo: “Estoy totalmente a favor del Botox. Quien quiera hablar de cirugías plásticas y quiera compartir, deme todos los números”.

Entre otras declaraciones que dio destaca su opinión sobre cómo las mujeres pueden llegar a los 50 años sintiéndose y viéndose sexy y bella: “El mayor error sobre tener 50 es creer que estás hecha para serlo. No estás hecha para serlo. Estamos hechas para serlo".

“La belleza está en constante cambio, y yo estoy aquí para el cambio. Si siempre es igual, la vida es aburrida”, apuntó la alemana, que en junio pasado cumplió 52 años.

Agregó que está bien con la idea de que está envejeciendo, ya que no se avergüenza de su edad ni de la forma en que su cuerpo y rostro está cambiando: “Para mí, ser mayor no importa. No me avergüenzo por mi edad ni por mi físico”.