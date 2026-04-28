Las autoridades de la Secretaría de Bienestar están alistando lo que será el siguiente pago de la Pensión para Adultos Mayores, la cual llegará en mayo 2026, es decir, en unos cuantos días. Sin embargo, ha comenzado a circular información con la que se busca advertir a los beneficiarios sobre un ajuste en el calendario de depósitos, esto con la finalidad de que planifiquen sus gastos y acudan al banco a partir de la fecha adecuada. ¿Cuándo pagan? ¡Entérate de todos los detalles!

El pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores de mayo 2026 sufriría ajustes en las fechas, por lo que se ha hecho el llamado a que las personas de la tercera edad se enteren de esta posible modificación y estén al pendiente de los avisos que emita la Secretaría de Bienestar.

El siguiente pago de la Pensión Bienestar, de $6,400 pesos, corresponde al bimestre mayo-junio; recuerda que dicho dinero se entregará en orden y bajo el esquema que se ha manejado con anterioridad: por letra del primer apellido.

¿Por qué cambia el pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

El ajuste en el calendario responde a días inhábiles marcados en el calendario en México, ya que el próximo 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo y es de descanso obligatorio; 2 y 3 de mayo son fin de semana, por lo que no hay operaciones bancarias.

Aunque el apoyo económico no se cancela ni se reduce, sí puede recorrerse algunos días respecto al calendario habitual.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar mayo 2026?

Considera que hasta el momento la Secretaría de Bienestar no ha compartido el calendario oficial de fechas de pago, pero se especula que los apoyos económicos comiencen a entregarse a partir del lunes 4 de mayo.

¿A quiénes depositan primero la Pensión Bienestar mayo 2026?

Se espera que los adultos mayores que recibirán primero el pago de la Pensión Bienestar mayo 2026 sean aquellos cuyos apellidos comiencen con las letras A, B, C, D, E y F.

Recuerda que las autoridades han informado a los beneficiarios de este programa que no es necesario acudir el mismo día del depósito y que el dinero permanecerá seguro en la cuenta. También, han hecho hincapié en que se puede retirar en días posteriores sin perder el apoyo

Autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar su letra asignada y estar atentos a los anuncios oficiales para conocer su fecha exacta.