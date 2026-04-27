A mes y medio del cierre del registro de los nuevos solicitantes de la Beca Rita Cetina 2026 en el que se inscribieron 7.2 millones de familias, crece la incertidumbre sobre cuál es el estatus del proceso, por lo que aquí te damos detalles si puedes o no consultar si tu inscripción a este apoyo social fue aprobada.

De acuerdo con las respuestas que ha dado sobre este tema el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que no hay manera de consultar el avance del registro a la Beca Rita Cetina, sólo se sabrá la lista de los alumnos beneficiados hasta que estén listas las tarjetas.

¿Cómo sabré si recibiré la Beca Rita Cetina?

Las autoridades federales hicieron hincapié que los solicitantes sabrán si recibirán este apoyo mediante un anuncio que se les hará llegar a través de las escuelas o los sitios oficiales de la Beca Rita Cetina.

"Cuando estemos listos para la entrega de tarjetas, te lo haremos saber a través de la escuela de tus hijas e hijos, mediante nuestra página web, redes sociales verificadas y por nuestro canal de WhatsApp ".

Asimismo, se les exhortó a los padres de familia estar al pendiente de los medios de contacto que proporcionaron al inscribir al menor, ya que sigue en proceso de validación de datos y documentos.

"Una vez que solicites la beca, validaremos tus datos, ¡te pedimos paciencia!"

¿Cómo actualizo los datos de contacto en el registro de la beca?

Si cambiaron los datos de contacto que ingresaste al momento de inscribir al estudiante a la Beca Rita Cetina, sigue estos sencillos pasos para actualizarlos.

Ingresa al perfil que generaste en llave.gob.mx

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Luego escribe tu correo electrónico o número de teléfono celular

Haz los cambios de los medios de contacto

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Te enviarán un enlace para confirmar las modificaciones

¿Cuándo entregan la tarjerta de la Beca Rita Cetina 2026?

Si registraste por primera vez a tus hijos de primaria a esta beca, la entrega de las tarjetas donde se realizará el depósito anual de 2 mil 500 pesos será del 18 de mayo al 31 de julio.