Las Becas para el Bienestar son algunos de los programas sociales, impulsados por el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum, más significativos de la administración, ya que cada uno tiene como objetivo apoyar a los jóvenes que más lo necesitan en todo el país .

Las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro reparten apoyos económicos a estudiantes que tienen conflictos para continuar sus estudios debido a cuestiones económicas o de rezago social y hay una buena noticia sobre el pago de ambos programas para antes de que finalice abril.

De acuerdo con lo anunciado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) a partir del lunes 13 de abril comenzarán las dispersiones de pago de continuidad de ambas becas, es decir, depósitos a todos aquellos beneficiarios inscritos previamente.

¿Cuándo pagan las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro abril 2026?

Los pagos de las becas en México correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril se están realizando de forma escalonada y ordenada por orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del apellido del titular de la tarjeta.

Calendario Beca Rita Cetina abril

En el caso de la Beca Rita Cetina, el depósito se hace con base en el apellido de la madre, padre o tutor, de hecho el pago de este programa ya está en marcha desde la semana antepasada y continuará hasta la próxima.

El pago de esta beca corresponde a los bimestres marzo-abril. A continuación te dejamos con el calendario:

Miércoles 1: A, B

Lunes 6: C

Martes 7: D, E, F

Miércoles 8: G

Jueves 9: H, I, J, K, L

Viernes 10: M

Lunes 13: N, Ñ, O, P, Q

Martes 14: R

Miércoles 15: S

Jueves 16: T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra

Lunes 13: A, B

Martes 14: C

Miércoles 15: D, E, F

Jueves 16: G

Viernes 17: H, I, J, K, L

Lunes 20: M

Martes 21: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22: R

Jueves 23: S

Viernes 24: T, U, V, W, X, Y, Z

Los depósitos comienzan a partir de la fecha asignada, por lo que si aún no recibes el dinero, lo recomendable es tener paciencia y verificar cuándo te toca según la letra inicial de tu apellido.

Para aprovechar mejor la Tarjeta del Bienestar que se te entregó después de haber sido aceptado en el programa correspondiente, se recomienda evitar filas retirando dinero en cajeros automáticos, pagar directamente en establecimientos con terminal, hacer compras en supermercados y consultar saldo mediante la app móvil.

¡Toma en cuenta que no es necesario hacer el retiro de tu pago en un sólo movimiento bancario!

¡Que no se te pase! La CNBBBJ hará una suspensión de pagos en verano, específicamente en julio y agosto, debido a que es periodo vacacional y las becas sólo se entregan por 10 meses.

Los pagos se retomarán hasta después del inicio de clases del ciclo 2026-2027. Aún no hay fechas de pago, pero la coordinación estará anunciando los calendarios oficiales.