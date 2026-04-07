La temporada de la Declaración Anual 2026 ya está en marcha y, con ella, miles de contribuyentes en México buscan saber si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya realizó la devolución de su saldo a favor. Este proceso, clave para quienes esperan recuperar dinero y tener un ingreso extra, puede consultarse en línea en cuestión de minutos. ¿Sabes cómo? Aquí te explicamos paso a paso este proceso.

De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que presentaron correctamente su declaración y cuentan con saldo a favor pueden solicitar dicha devolución y dar seguimiento al estatus a través del portal oficial.

¿Dónde ver el estatus de devolución SAT?

Para verificar si el SAT ya te hizo la devolución de impuestos es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del SAT Acceder al “Continuar en el sitio” Luego, da clic en “más trámites y servicios” Ahora, desplázate a “constancias, devoluciones y notificaciones” Selecciona “estado de tu devolución” Después, accede a tu Buzón Tributario Una vez hecho esto, dirígete a “consulta de trámites” y da clic en “devolución automática de ISR” Haz clic en “mostrar solicitudes” y obtén la información de tu solicitud automática.

Significado de estatus de la devolución de impuestos del SAT

Una vez que consultes tu estatus de la devolución de impuestos del SAT podrían aparecer los siguientes mensajes:

-Revisión: el SAT está checando la información de tu declaración, deducciones y cuenta bancaria.

-Rechazada: la devolución no fue aprobada; el sistema indicará el motivo, usualmente por inconsistencias en los datos o la CLABE.

-Proceso de pago: la autoridad fiscal ha emitido el pago, el cual debería reflejarse en la cuenta bancaria en los próximos días.

¿Cuándo llega la devolución de impuestos 2026?

De acuerdo con la autoridad fiscal, la devolución se puede dar en un plazo máximo de 40 días hábiles.

¿Cómo saber si tengo saldo a favor en el SAT?

Para saber si tienes saldo a favor en el SAT, debes presentar tu Declaración Anual de personas físicas en el portal sat.gob.mx usando tu RFC y contraseña o e.firma. Al llegar a la pestaña "Determinación", el sistema mostrará automáticamente si el resultado es saldo a favor, en contra o cero

Para que la devolución de dinero sea exitosa, los especialistas fiscales recomiendan verificar que la información bancaria (CLABE) esté correcta, así como no tener adeudos fiscales pendientes.