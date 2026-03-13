Cada año, miles de contribuyentes en México deben cumplir con uno de los trámites fiscales más importantes: la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, cometer errores durante este proceso puede provocar problemas ante la autoridad, multas y hasta retrasos en la devolución de impuestos; para que esto no te pase te recomendamos que revises cuáles son las equivocaciones más comunes, para que estés alerta.

¿Qué es la declaración anual? Es un trámite presentado por personas físicas y morales, para reportar ingresos, deducciones y gastos del año fiscal anterior. Su propósito es calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR) definitivo, resultando en un saldo a favor, en contra, o cero.

Durante todo marzo, las personas morales presentan su declaración anual, mientras que las físicas tendrán que hacerlo en abril próximo, por tal razón, es muy importante tener en cuenta todos los pasos que debes seguir y los errores que necesitas evitar para no tener problemas con la autoridad fiscal.

Errores más comunes al presentar la Declaración Anual ante el SAT 2026

Especialistas del Colegio de Contadores Públicos de México compartieron cuáles son los errores más comunes por los que las personas presentan contratiempos a la hora de hacer su declaración anual. En el curso "Prevención de errores en la declaración anual de personas físicas", los expertos en la material señalaron que las equivocaciones que más se comenten tienen que ver con:

Vencimiento de la e.firma y contraseña del contribuyente

Captura de ingresos de los contribuyentes basándose en el tipo de ingreso (Salarios y en General por la Presentación de un Servicio Personal Subordinado, por Actividades Empresariales y Profesionales, por Arrendamiento y en General por Otorgar el uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles, por Enajenación de Bienes, por Adquisición de Bienes, por Intereses, por la Obtención de Premios, por Dividendos y en General por las Ganancias Distribuidas por Personas Morales)

(Salarios y en General por la Presentación de un Servicio Personal Subordinado, por Actividades Empresariales y Profesionales, por Arrendamiento y en General por Otorgar el uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles, por Enajenación de Bienes, por Adquisición de Bienes, por Intereses, por la Obtención de Premios, por Dividendos y en General por las Ganancias Distribuidas por Personas Morales) Límites en deducciones concretas vinculados al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

También, se presentan errores tales como:

No revisar los datos precargados en el sistema del SAT

Registrar mal los ingresos adicionales , como honorarios, arrendamientos o actividades empresariales

, como honorarios, arrendamientos o actividades empresariales Proporcionar una cuenta CLABE incorrecta o no verificar que esté a nombre del contribuyente (para la devolución de impuestos).

¿Cómo se hace la declaración anual del SAT 2026?

La declaración anual de personas físicas se realiza durante abril en el portal del SAT. Necesitas tu RFC, contraseña , e.firma y datos bancarios para hacerla.

-Ingresa a sat.gob.mx y busca la opción "Declaración Anual de personas físicas"

-Inicia sesión con tu RFC y contraseña o tu e.firma

-Elige el ejercicio a declarar y el tipo de declaración

-Revisa tus Datos

-Revisa deducciones personales

-Calcula tu saldo (el sistema determinará automáticamente si tienes un saldo a favor

-Envía la Declaración

-Obtén tu Acuse.