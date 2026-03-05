Miles de trabajadores en México tienen dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero no todos utilizan ese ahorro para comprar una casa. Ante esta situación, surge una duda común: ¿qué pasa con ese dinero y cómo se puede retirar si nunca se utiliza para adquirir una vivienda? Te contamos.

Primero que nada, es muy importante que sepas qué es la Subcuenta de Vivienda: se trata del fondo donde se depositan las aportaciones que realizan los empleadores; este dinero forma parte del ahorro del empleado y se administra a través del Infonavit. Una buena parte de los mexicanos utiliza dicho ahorro para comprar una casa.

Pero hay quienes deciden no usarlo con ese objetivo, por lo que dichas personas tienen duda sobre si eel dinero se pierde o pueden reclamarlo en efectivo para gastarlo en lo que necesiten.

¿Puedo retirar mi dinero del Infonavit si nunca compro casa?

La respuesta es sí, pero sólo se devuelve cuando existe una resolución de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por vejez o cesantía en edad avanzada; por invalidez o incapacidad total o parcial igual o mayor al 50%.

De acuerdo con el Infonavit, el ahorro de la Subcuenta de vivienda es la suma de los recursos que fuiste recibiendo de las aportaciones de parte de tu(s) empleador(es), y se clasifican de acuerdo con la fecha en que los recibiste:

-Fondo de Ahorro 1972-1992 (Si entre mayo de 1972 y febrero de 1992 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con Fondo de Ahorro).

-Subcuenta de Vivienda 1992 (Si entre marzo de 1992 y junio de 1997 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con ahorro en tu Subcuenta de Vivienda)

-Subcuenta de Vivienda 1997 (Si de julio de 1997 a la fecha has recibido aportaciones de tu empleador por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con ahorro en tu Subcuenta de Vivienda 1997).

¿Cómo solicitar la devolución del ahorro Infonavit?

De manera general los requisitos para retirar tu ahorro del Infonavit son los siguientes: