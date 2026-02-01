El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es uno de los organismos públicos en México creado con el objetivo de garantizar a los trabajadores una vivienda digna a través de la administración de aportaciones del 5 por ciento que hacen los empleadores o empresas del salario mensual del trabajador y convertirlo en un ahorro para créditos hipotecarios.

El Infonavit se encarga de resguardar el dinero de dichas aportaciones en la Subcuenta de Vivienda de cada empleado que cuente con este beneficio como derecho laboral.

Para que los empleados mexicanos puedan adquirir una vivienda a través del Infonavit, estos deben estar dados de alta ante el Instituto de Seguridad Social Mexicano (IMSS), tener un mínimo de 100 puntos y registrarse en Mi Cuenta Infonavit.

A partir de 2026, el Infonavit pide el mínimo de 100 puntos para solicitar un crédito tradicional a través del modelo T100, un nuevo esquema de crédito que facilita la adquisición de una vivienda y que está dirigido a trabajadores con ingresos bajos y medios.

En Mi Cuenta Infonavit se puede consultar el monto de crédito disponible, elegir entre una casa nueva o usada y posteriormente hacer el trámite con.

Si deseas comprar una casa a través del Infonavit, construirla o mejorarla, checa primero cuántos puntos tienes; a través de estos podrás solicitar el crédito Infonavit necesario para tu casa.

¿Cómo consultar mis puntos del Infonavit en 2026?

Saber cómo checar los puntos Infonavit 2026 es uno de los temas más buscados por los trabajadores en México que desean comprar casa, construir o mejorar su vivienda a través del uso de su derecho laboral.

El Infonavit mantiene un sistema actualizado que permite consultar en línea, de forma gratuita y segura, el puntaje Infonavit actualizado, requisito clave para acceder a un crédito hipotecario.

Para consultar mis puntos Infonavit en 2026, el trabajador debe ingresar al portal oficial Mi Cuenta Infonavit, donde se solicita el Número de Seguridad Social (NSS), la CURP y un correo electrónico vigente (en caso de que sea la primera vez), ya teniendo la cuenta activa se accede con el NSS, una contraseña y verificando el código que se presenta en la parte inferior.

Los puntos Infonavit se calculan con base en varios factores, entre ellos:

El salario registrado ante el IMSS

La edad del trabajador

La estabilidad laboral

El ahorro en la Subcuenta de Vivienda y el comportamiento de pago de la empresa

La plataforma permite conocer el monto aproximado del crédito, el descuento mensual, el tipo de financiamiento disponible y si ya estás en condiciones de iniciar el trámite para comprar una casa. Toma en cuenta que esta información se actualiza de forma constante conforme cambian tu salario o semanas cotizadas. Así puedes revisar cuántos puntos tienes en 2026 en Mi Cuenta Infonavit:

Consulta únicamente tus puntos Infonavit en la pestaña que dice “Quiero un crédito”

Selecciona “Precalificación y puntos”

La página del Infonavit te mostrará tus puntos