Lady Gaga atrajo la atención mediática luego de arremeter en contra de Donald Trump y sus redadas antiinmigrantes durante su reciente concierto en Tokio, Japón, parte de su gira The Mayhem Ball.

La cantante pausó su show para hablar sobre lo ocurrido en Minneapolis, donde han muerto dos personas a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las últimas semanas, siendo el caso del enfermero Alex Pretti el asesinato más reciente.

Señaló que lamenta todo lo que está ocurriendo con los migrantes y los manifestantes que intentan protegerlos de las redadas ordenadas por Donald Trump en todo el país durante las últimas semanas y dijo que le duele el corazón al pensar en su sufrimiento y en cómo sus vidas se “están destruyendo”.

“Quiero tomarme un segundo para hablar de algo sumamente importante para mí”, comenzó Gaga. “Algo importante para la gente de todo el mundo, y especialmente para la gente de Estados Unidos en este momento. En un par de días, me voy a casa, y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por ICE”, apuntó.

“Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas se están destruyendo ante nuestros ojos. También pienso en Minnesota y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer”, agregó.

La celebridad pidió el apoyo de sus fanáticos para pronunciarse en contra de las redadas y los efectos que han tenido hasta el momento, agregó que desde la distancia apoya a la comunidad afectada.

Lady Gaga condemns ICE in speech during her show in Japan. pic.twitter.com/AE8VMHxaTG — Pop Crave (@PopCrave) January 29, 2026

“Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que todos nos apoyen esta noche. Sé que no estamos en Estados Unidos ahora mismo, pero estamos con nuestra comunidad y los queremos”, afirmó.

Hacia el final de su discurso, Lady Gaga dedicó la canción Come to Mama a todas aquellas personas “que sufren, que se sienten solos e indefensos” en medio de la crisis política en Estados Unidos.

“Quiero dedicar esta canción a todos los que sufren, a todos los que se sienten solos e indefensos”, señaló Gaga. “A cualquiera que haya perdido a un ser querido y esté pasando un momento difícil, un momento imposible, viendo cuándo se acerca el final”, continuó.

Más adelante en su discurso, le pidió a las autoridades que les regresen la seguridad y la paz y que escuchen las súplicas de cambiar “el rumbo rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país”.

“Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto. Y espero que nuestros líderes nos escuchen. Espero que nos escuchen mientras les pedimos que cambien su rumbo rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país”, apuntó.

Su pronunciamiento ocurre a casi una semana del asesinato de Alex Pretti a manos de agentes de migración en Minneapolis, misma ciudad en donde el ICE mató a Renée Good el pasado 7 de enero mientras iniciaban las redadas contra migrantes.

Además de la cantante de Bad Romance y Judas, otras celebridades de alto perfil se han pronunciado en contra de las medidas antiinmigrantes de Donald Trump y las redadas en todo el país que han separado familias completas y ha orillado a la muerte a varias personas.

Actores como Mark Ruffalo, Olivia Wilde, Wanda Sykes y más condenaron lo ocurrido durante los Globos de Oro y el Festival de Cine de Sundance recientemente, en tanto, Jimmy Kimmel ha estado exponiendo sus opiniones en contra del gobierno y sus acciones en televisión nacional.