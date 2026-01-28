El cantante canadiense Justin Bieber, nominado a cuatro Grammys en esta edición, actuará por primera vez en la gala de estos premios, que se celebran este domingo en Los Ángeles para reconocer a los mejores artistas de la industria musical internacional.

DÓNDE VER LOS GRAMMY EN MÉXICO, CANAL Y HORARIO

Para México y Latinoamérica, la transmisión oficial se divide de la siguiente manera:

Televisión de Paga: El canal TNT transmitirá la gala en vivo con traducción simultánea al español

HORARIO:

14:30 PM: Inicio de la Premiere Ceremony (YouTube/Sitio Web).

Inicio de la (YouTube/Sitio Web). 18:00 PM: Inicio de la Alfombra Roja (E! Entertainment y redes sociales de los Grammy).

Inicio de la (E! Entertainment y redes sociales de los Grammy). 19:00 PM: Inicio de la Ceremonia Principal (TNT, Max e Imagen TV).

La Academia de la Grabación confirmó este miércoles la participación de Bieber, que se suma a la de otros artistas anunciados previamente, como todos los nominados a mejor artista nuevo, Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams.

El cantante aspira a cuatro galardones en la 68 edición de estos premios, incluido álbum del año ('Swag'); mejor interpretación pop solista ('DAISIES'), mejor álbum vocal pop ('Swag') y mejor interpretación de R&B ('YUKON').

Las presentaciones públicas del cantante de 'Baby' han sido escasas en los últimos años, aunque este 2026 está previsto que, además de su presencia en los Grammy, encabece el cartel del festival Coachella que se celebra el próximo abril.

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network y estará disponible para transmitir en vivo y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+.

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la edición de estos premios con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas.