La actriz Sydney Sweeney capitalizó su imagen de “Bombshell” y lanzó su propia línea de lencería llamada Syrn. Así lo anunció a través de redes sociales.

Con una galería que impactó a sus 26 millones de seguidores, la estrella de Euphoria deslumbró ataviada con un espectacular conjunto de encaje en color blanco, con moños sobre el escote, ligueros y medias a juergo.

En las fotografías, dejó ver que su marca tiene modelos atrevidos, pero también algunos románticos, discretos y cómodos.

Con el lanzamiento, también dio por inauguradas las redes sociales de su nuevo negocio, donde se lució con un conjunto negro de ilusión de transparencias. Usó un teléfono dorado como indumentaria y su cabellera rubia también fue protagonista. Otros videos la mostraron posando frente al espejo.

Sydney Sweeney dice que su marca de lencería ofrece 44 tallas de sostenes, desde 30B hasta 42DDD y la mayoría cuestan menos de $100 dólares.

“Estaba en sexto grado. Odiaba el sostén que tenía que usar. Cuando compré mi primer sostén bonito que me quedaba bien, lo usé muchísimo. Diseñar para diferentes cuerpos es una parte fundamental de Syrn”, señaló en su comunicado para explicar la intención detrás de la creación de Syrn.

“Quería crear un lugar donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quiénes somos. Me encanta trabajar, practico esquí acuático, me visto elegante para la alfombra roja y luego voy a casa a acurrucarme con mis perros. No soy una sola cosa, ninguna mujer lo es”.

“La lencería es una forma muy divertida de expresarse.Te hace sentir femenina y poderosa. Puedes quedártelo todo para ti, si quieres”, añadió.

Las fotografías salen a la luz luego de que la actriz escalara el icónico letrero de Hollywood para colgar algunos sostenes de Syrn, como parte de su estrategia publicitaria. El problema es que puede enfrentar cargos por su acción.

La Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria de los derechos de propiedad intelectual de la imagen del cartel de Hollywood, ha revelado que se necesita una “licencia o permiso” para acceder al monumento, que es administrado por Hollywood Sign Trust.

El presidente y director ejecutivo de la cámara, Steve Nissen, dijo a ABC News en una declaración: “La producción que involucra a Sydney Sweeney y el letrero de Hollywood no fue autorizada por la Cámara de Comercio de Hollywood ni teníamos conocimiento previo de ella”.

“La Cámara de Comercio de Hollywood posee los derechos de propiedad intelectual de la imagen del letrero de Hollywood, por lo que cualquier persona que desee utilizar y/o acceder al letrero de Hollywood con fines comerciales debe obtener una licencia o permiso de la Cámara de Comercio de Hollywood para hacerlo. No se otorgó una licencia o permiso de ningún tipo a la producción que involucra a Sydney Sweeney como informó TMZ, ni nadie solicitó una licencia o permiso de la Cámara para esa producción”.

Según TMZ, el equipo tenía permiso de FilmLA para filmar en el lugar, pero afirmaron que no tenían aprobación para escalar, tocar o alterar físicamente el cartel.