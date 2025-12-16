Sydney Sweeney asistió a la premiere de su nueva película The Housemaid, misma en la que actúan Amanda Seyfried y Brandon Sklenar.

A su paso por la alfombra roja, la actriz de Euphoria se robó la atención con el impresionante look que eligió para la noche y que enamoró a más de uno con su atrevido diseño y estilo old Hollywood.

La celebridad, de 29 años, fue fotografiada ataviada con un maxivestido gala en color blanco, diseñado con revelador escote profundo, falda suelta y espalda ligeramente descubierta y detalles drapeados sobre la tela.

Combinó el atuendo con zapatillas altas, pendientes a juego y discretos anillos a juego. Sydney Sweeney presumió cabello rubio peinado en voluminosos mechones ondulados. Se lució bella y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel con labial rojo carmesí , sombras plateadas en los párpados y blush rosado.

Sydney interpreta a Millie Calloway en la nueva película. Su personaje es una trabajadora doméstica que consigue un puesto como interna en la casa de una mujer rica y casada, a quien da vida Amanda Seyfried. A medida que avanza la trama, Millie se ve progresivamente envuelta en los secretos oscuros de la familia.

En torno a la gira de prensa que Sydney y Amanda han hecho, ambas hablaron sin filtro para la revista Vanity Fair, durante la entrevista, la actriz de Chicas Pesadas le preguntó a Sweeney si alguna vez se ha realizado cirugías plásticas, a lo que contestó que no.

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'. Foto: AP

La actriz fue interrogada sobre si se había sometido alguna vez a una cirugía de aumento de pecho. Cuando Amanda, de 40 años, preguntó directamente: “¿Tus pechos son reales?”, Sydney respondió con una firmeza inmediata: “Sí”.

Ante la insistencia de Amanda sobre si “alguna vez te habían hecho algo”, la actriz reiteró que no lo ha hecho. “No, nunca me he hecho ningún retoque en ningún sitio”.

En una entrevista separada, Sydney detalló que nunca se ha hecho procedimientos estéticos y que su cambio físico se debe a su edad, al maquillaje y a todo el estilismo que lleva encima cuando sale en público o en alfombras rojas.

“Nunca me he operado. Me dan mucho miedo las agujas”, señaló. “No se puede comparar una foto mía de los 12 años con una de los 26, con maquillaje e iluminación profesionales. ¡Claro que voy a verme diferente! ¡Todos en redes sociales están locos!”, agregó.