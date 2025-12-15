Miles de tabasqueños salieron este fin de semana a las calles de Villahermosa para darle la bienvenida a Fátima Bosch coronada como Miss Universo 2025 en medio del escándalo mediático de su victoria a las que se suma las nuevas descalificaciones del exjurado Omar Harfouch.

" Ha tomado ilegalmente el control de la marca Miss Universo y está actuando como si fuera la dueña de la organización en lugar de simplemente ser una titular ", publicó este lunes el empresario en sus historias de Instagram usando fotos del festejo de la mexicana en su tierra natal.

¿Cómo fue la bienvenida oficial de Fátima Bosch en Tabasco?

Este domingo, se llevó a cabo el tradicional desfile navideño en la capital de Tabasco, el cual sirvió para darle la bienvenida a Fátima Bosh, quien se paseó usando la corona ganada el pasado 20 de noviembre en Tailandia.

En redes sociales se difundieron imágenes de la reina de belleza disfrutando la ovación, aplausos y la música que escuchaba a su paso en la caravana que salió del Malecón Carlos A. Madrazo y culminó en una gran fiesta en el Estadio Centenario 27 de febrero.

Las imágenes de Fátima Bosch sonriendo, saludando, teniendo contacto con las familias tabasqueñas que se desbordaron con muestras de cariño y escenas de la mexicana mostrando sus mejores pasos de baile en el carro alegórico contrastaron con el rostro tenso que había dejado ver en las últimas semanas al ser cuestionada sobre el escándalo de presunta corrupción que hay dentro de la organización Miss Universo que es encabezada por el empresario mexicano, Raúl Rocha.

¿Cuáles son las nuevas acusaciones del exjurado de Miss Universo contra Fátima Bosch?

Pese a que esto fue un respiro para ella, el exjurado Omar Harfouch que días antes de realizarse la gran final del certamen de belleza en Tailandia había revelado una presunta preselección de 30 concursantes de forma "ilegal" y asegurado que ya se había elegido a la ganadora, en esta ocasión no dejó pasar la oportunidad en continuar con la campaña de desprestigio en contra de Fátima, de su padre Bernardo Bosch y el dueño de la marca.

En las más recientes publicaciones, Harfouch descalificó que Rocha haya cambiado la sede del concurso, de México a Nueva York, y aseguró que la decisión fue impulsada por la investigación abierta que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) contra el mexicano por su presunta implicación en los delitos de huachicol, narcomenudeo y tráfico de armas.