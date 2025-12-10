TE RECOMENDAMOS
Pese a la inesperada reacción que tuvo Fátima Bosch tras ser entrevistada por Lourdes Stephen y Carlos Adyan sobre la polémica que gira en torno a su coronación como Miss Universe 2025, el conductor de Telemundo reveló que la tabasqueña habló de la demanda que le interpuso Nawat Itsaragrisil por difamación en Tailandia.
Carlos Adyan reveló este lunes durante el programa "En casa con Telemundo" que fuera de cámaras, Fátima Bosch le confirmó que su padre, Bernardo Bosch, estaba revisando el tema de la demanda interpuesta en su contra en Tailandia, pese a que al aire rotundamente negó su existencia.
"Me expresó fuera de cámaras fue que básicamente su papá ya tenía conocimiento de esto y su papá se estaba encargando de lidiar con esta situación a nivel legal".
"Entonces, de que tienen conocimiento que la demanda sí existe, la demanda sí existe y ella, aunque no lo expresó de esa manera en la entrevista, sí lo dijo fuera de cámaras y es un hecho. Hay una demanda que si procede al final o no, no sabemos", reveló.
Aunque en el momento que Carlos habló frente a las cámaras de Telemundo no había explotado todo el hate que actualmente existe en su contra en las redes, sobre el tema de Nawat que tocó con Lourdes Stephen en la entrevista a Fátima aclaró:
"Nosotros no estábamos haciendo la pregunta sin fundamento, esto es una demanda que evidentemente está siendo procesada en Tailandia, al menos así lo confirma la policía de Tailandia hasta la semana pasada".
Carlos Adyan sostiene que NO hubo preguntas sin fundamento
Pese a que a Adyan en redes sociales le han llovido cientos de críticas por las preguntas que incomodaron a la ganadora de Miss Universo, al día siguiente de viralizarse parte de la entrevista aseguró que se le advirtió a Fátima sobre el tipo de cuestionamientos que se le harían.
"Nosotros fuimos claros desde el principio, incluso fuera del aire, le decía yo a ella que teníamos preguntas fuertes para elaborar", comentó.
Sin embargo, dijo que no sólo se le hicieron las preguntas que se han viralizado en las plataformas también resaltaron "la labor que ella hace y la organización con el tema del empoderamiento a la mujer, pero no somos responsables si ella tiene algún problema respondiendo y por eso pues ella decidió abandonar los programas".
