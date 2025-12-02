Tras toda la polémica que se ha generado por su triunfo en Miss Universo 2025, Fátima Bosch decidió defenderse de los rumores que señalan que si ganó dicho certamen de belleza fue por la influencia de su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien fue vinculado con el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha. "¿Cómo vas a comprar una corona? Quizá en Walmart sí se pueda comprar una", dijo la modelo originaria de Tabasco.

La polémica sobre el triunfo de Bosch surgió a las pocas horas de que se declarara ganadora del concurso ya que uno de los jueces cuestionó la transparencia con la que se realizó el proceso de selección de las finalistas. Omar Harfouch, exjuez de Miss Universo, publicó en sus redes sociales mensajes como “ Miss México es una ganadora falsa " y “Miss México es una Miss Universo falsa y les diré por qué”.

Desde entonces, Harfouch ha sostenido sus acusaciones y ha mostrado su descontento con el resultado del concurso. Ante el escándalo, Fátima Bosch decidió hablar sobre lo sucedido y aclarar todos los puntos, desde su victoria, hasta qué tan involucrado está su papá en lo que pasó en Miss Universo 2025.

En una entrevista para el programa de televisión “Good Morning America”, de la cadena ABC, Fátima aseguró que no renunciará a la corona de Miss Universo 2025 y negó que su papá esté vinculado con el concurso o haya interferido para favorecerla: “Mi padre no tiene nada que ver con la organización y es una locura. ¿Cómo vas a comprar una corona? Quizá en Walmart sí se pueda comprar una. Pero en Miss Universo, desde luego, no”, aseveró.

Bosch también desmintió estar considerando renunciar a su título de belleza: “Claro que no. Nunca me alejaré de esta corona. No estoy aquí por la fama, ni por ser modelo, ni por buscar marido. Estoy aquí porque Dios puso un propósito en mi corazón. Tengo una misión y la cumpliré todos los años: servir a los demás, ayudar”.

Del mismo modo, la modelo acusó que hay una campaña de odio y precisó que se enfrentó a Nawat Itsaragrisil para defender su dignidad.