Pese a los intentos del dueño de Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha, de calmar las acusaciones de presunto fraude en la final del certamen, según Omar Harfouch, ahora salen a la luz revelaciones que pronosticarían que la organización de belleza tendrá una nueva sacudida.

De acuerdo con Jordi Marti, periodista especializado en la farándula, el juez que renunció a horas de la final de Miss Universo asegura que en los próximos días Fátima Bosch " va a renunciar a la corona y en su lugar seguiría la danesa ( Victoria Kjaer ), la que ganó en el 2024 ".

Yordi detalló que Harfouch también le comentó que Raúl Rocha dimitiría como presidente del concurso de belleza más importante luego de que se le señalara de tener una relación de negocios con el padre de Fátima, Bernardo Bosch, y que habrían pactado contratados en Pemex.

" Temen que en Estados Unidos, en el Congreso, se abra una investigación porque la marca Miss Universe es norteamericana y temen que esto acabe al final en un tema jodido para Raúl Rocha que le pueda acabar pues con un problema serio", dijo el periodista.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS REVELACIONES DE OMAR HARFOUCH CONTRA FÁTIMA BOSCH Y RAÚL ROCHA?

Aunado a estas declaraciones, el propio Omar Harfouch compartió en sus redes sociales una conversación que tuvo con Jordi Marti, quien le anunció que tenía audios comprometedores de Raúl Rocha que pondrían nuevamente entredicho la veracidad del triunfo de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

En ellos, se menciona que Raúl Rocha habría marcado una pauta para que la mexicana resultara triunfadora pese a menospreciar sus capacidades.

"Tengo una grabación donde Raúl admite que indicó que Venezuela (Stephany Abasali), no podía ganar. Con respecto a México, me dice que no es la más bonita ni la mejor caminante, pero para la marca Miss Universo tenían que hacerla gana r ", se lee en el supuesto mensaje que mostró Harfouch en sus redes.

Estas revelaciones se suman a la reciente entrevista que dio Rocha a Adela Micha donde dice que está considerando "pasar la estafeta" de la organización de la marca por los "cuentos" que lo tienen "harto" de los cuestionamientos alrededor del evento.

Además, mencionó que pese a que Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, había quedado en el Top 5 de las Finalistas de Miss Universe, ella no podía ganar porque necesita visa para 175 países que limitarían la gira internacional a la que la reina de belleza se tiene que someter.

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha mencionado su interés en renunciar como Miss Universo, al contrario, este martes, publicó su postura sobre la violencia digital de la que está siendo víctima y reafirmó que se mantendrá como representante de la corona.

"Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito", escribió la tabasqueña en redes.

¿Quién es Jordi Marti que hizo las más recientes revelaciones de Miss Universo?

Jordi Marti es un periodista y reportero que colabora para el programa "El Gordo y la Flaca" de Telemundo.

Durante las últimas semanas estuvo dando una cobertura amplia y presencial de los eventos de Miss Universo Tailandia, en donde logró obtener las primeras reacciones de Miss México tras resultar ganadora.