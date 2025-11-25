TE RECOMENDAMOS
El concurso de Miss Universo se sigue cimbrando. Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no sólo renunció a ser Miss Universe África y Oceanía, a esto se suma las revelaciones del dueño del certamen de belleza, Raúl Rocha, en las que señala que la participante no tenía oportunidad de ganar la corona por la cantidad de visados que necesitaría para cumplir con sus funciones.
Olivia Yacé publicó este lunes un comunicado en el que anuncia que rompe toda relación presente y futura con el certamen para continuar su desarrollo personal y profesional como embajadora y reina de belleza.
"Alejarme de este papel disminuido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme por completo a los valores que aprecio", aseguró.
Explicó que como representante de Costa de Marfil se dio cuenta de que es "capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad, pero para continuar en ese camino, debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían".
Olivia Yacé quedó en el Top 5 de las finalistas de Miss Universo, de donde Fátima Bosch resultó ganadora, dejando a Miss Costa de Marfil en quinto lugar o cuarta finalista, hecho que generó gran descontento entre sus seguidores en redes sociales.
¿Qué dijo el presidente de Miss Universo sobre porqué Miss Costa de Marfil no fue la ganadora este año?
Raúl Rocha concedió ayer una entrevista a la periodista Adela Micha, donde reveló porque Miss Costa de Marfil no podía haber ganado Miss Universo 2025.
El empresario dijo que para elegir a la ganadora "hay muchas cosas que se valoran", entre ellas el visado. "Si le piden visa en 175 para países, está medio difícil, ¿no?"
Explicó que ciudadano de Costa de Marfil necesita visa en 175 países, lo cual para efectos de Miss Universe complicaría mucho la logística para la gira mundial que tiene que hacer durante un año, además, de que realizar los trámites sería oneroso para la organización.
"Entren a Google, todos tienen ahí un celular y busquen ¿cuántos países necesita Cote D'Ivoire (Costa de Marfil) visa para poder entrar? 175... la chamba es por un año de Miss Universe", detalló.
Rocha continuó explicando su justificación: "175 países le piden visa a Cote D'Ivoire, pues a ella, y entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento".
"Porque uno, el costo que te representa el trámite de vistas con abogados, unas de ellas se requieren 6 meses de anticipación. No, pues ya se fue el año".
Aseguró que estos hechos no los tiene considerados los expertos (missólogos) ni los fans.
"No les alcanza para poder determinar y decir, "Ah, ¿cómo?, claro, queremos que sea Universe la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Si le piden visa en 175 para países, está medio difícil, ¿no?", comentó el dueño del certamen, quien había concedido la entrevista para aclarar los cuestionamientos sobre su supuesta relación comercial con Bernardo Bosch, papá de Fátima Bosch.
