Tras semanas de tensión que vivió Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, en su paso por el certamen de belleza más importante del mundo, rompió el silencio con un contundente mensaje.

El pasado 20 de noviembre, la mexicana resultó triunfadora sobre el resto de las 119 concursantes pese a las amenazas de que podría ser descalificada dichas por Nawat Itsaragrisil, organizador del concurso en Tailandia, luego de humillarla enfrente de todas sus compañeras.

Momento que se viralizó en redes y en el cual se escucha a la mexicana confrontándolo pese a los reclamos del empresario tailandés.

Al día siguiente de salir victoriosa sobre Miss Tailandia, Praveenar Singh, Fátima Bosch publicó un carrusel de fotos poderosas del histórico momento en el que se convirtió en la cuarta mexicana en ganar la corona.

Junto con ellas lanzó un fuerte mensaje: "Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia ", escribió.

Con estas palabras rompió semanas de silencio tras la polémica con Itsaragrisil que la tuvo bajo el escrutinio de la prensa internacional.

Dado que, tras salirse de la ceremonia de entrega de bandas, el 4 de noviembre, donde explotó el tailandés contra ella, Bosch se limitó a hablar brevemente con la prensa un par de veces.

Esta confrontación subió la tensión al interior del certamen que incluso en una de las marcas patrocinadoras de Miss Universo tomó bando y durante uno de sus eventos público ignoró a Miss México pese a que era una ronda de preguntas "aleatoria", echo que desató la indignación en redes sociales.

Pese a que el nombre de su familia está en el ojo del huracán tras los señalamientos del exjurado de Miss Universo, Omar Harfouch, que asegura que su padre Bernardo Bosch junto con Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, son los responsables de que ella haya obtenido la corona, Fátima se ha dedicado asumir sus nuevas responsabilidades como Miss Universo.

En sus redes ha mostrado los encuentros públicos que ha tenido y por supuesto, también sigue exaltando el momento de su coronación.