Nawat Itsaragrisil, quien acaparó la atención mediática la semana pasada por llamar “tonta” a Miss México, Fátima Bosch, está decidido de sabotear a la delegación mexicana a días de que se lleve a cabo el certamen en Tailandia.

De acuerdo con recientes informes, el empresario tailandés tomó medidas legales en contra del director de Miss Universo México, Jorge Figueroa, que viajó a Asia para apoyar a la mexicana en medio de la polémica desatada.

Martha Cristina, actriz y modelo que fungió como directora del concurso en México, confirmó la detención de Figueroa en Tailandia poco después de haber llegado. Según dijo, la organización mexicana fue detenida por supuestos vínculos con una empresa de juegos en línea, que llevaba a cabo prácticas ilegales en dicho país, tras una denuncia hecha por el mismo Nawat ante la policía local.

En una entrevista con el periodista Miguel Masjuan, Cristina confirmó la detención de varios miembros de la organización mexicana, incluido Jorge Figueroa.

“Así es”, respondió Martha Cristina luego de que se le preguntara si era verdad la detención de la delegación mexicana y del director de Miss Universo México.

Según afirmó, la debacle recién ocurrida en torno a Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil fue originado por un conflicto previo entre Figueroa y el mismo Nawat.

Asimismo, aprovechó la charla para revelar que Figueroa fue el causante de que ella abandonara la organización en la que trabajaba como directora de Miss Universo México. Cristina detalló que había reportado ante Raúl Rocha, copropietario de Miss Universe Organization, algunas irregularidades en el trabajo de Figueroa dentro de la organización.

“Lo hago (renunciar) porque veo que las cosas no van a funcionar porque hay muchos conflictos. Hay una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no nos la estaban tratando bien. Les estaban faltando al respeto y esa persona es Jorge Figueroa”, reveló.

Ahora, dentro de este contexto, como actual director, Cristina cree que el conflicto entre la delegación mexicana y Nawat se debe a una lucha de egos entre Jorge y el empresario tailandés.

“No me parece que sea una casualidad que yo en su momento le haya dicho a Raúl Rocha ‘va a ser bien difícil que la organización deje de tener conflictos con todo el mundo’, porque ya se había generado una ruptura muy estruendosa con Guadalupe Jones”, señaló.