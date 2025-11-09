El reciente viaje de último minuto del príncipe Harry a Canadá volvió a encender la polémica dentro de la familia real británica, debido a que, según se afirma, intentó opacar a su hermano, el príncipe William.

De acuerdo con los informes de la prensa estadounidense, la decisión del duque de Sussex sobre atender un acto en Canadá, vinculado a la conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial, habría sido “deliberada”, justo cuando el príncipe William se encontraba en Brasil participando en los premios Earthshot.

Según contó una fuente al medio Radar Online, Harry habría intentado opacar la agenda de su hermano por Latinoamérica, al igual que lo ha hecho en varias ocasiones desde que abandonó la familia real junto a Meghan Markle en 2020.

Las recientes acciones de Harry, supuestamente señaladas como un plan para quitarle la atención a William, se han convertido en un dolor de cabeza para el futuro rey de Inglaterra y el palacio en general.

Históricamente, los miembros de la realeza han mostrado respeto entre ellos durante sus apariciones públicas, evitando superponer eventos o actos oficiales. Sin embargo, los informantes aseguran que Harry rompió con dicha tradición en su familia desde que se casó con Meghan y separó de la realeza.

“[Harry] nunca había sido tan impulsivo ni mostraba resentimiento antes de casarse con Meghan. Conocía perfectamente las reglas y las respetaba”, aseguró el insider.

Según apunta el medio, el equipo de comunicaciones del duque explicó que el viaje a Canadá había sido planificado con meses de anticipación, aunque no se revelaron los planes de viaje de Harry por motivos de seguridad. Sin embargo, el informante señaló que estas afirmaciones no son verdad.

El viaje supuestamente coincidió de forma intencional con la gira de cinco días de William por Brasil, donde el príncipe participó en actividades ambientales y en la ceremonia de los premios Earthshot. En torno a esto, la fuente calificó al duque como “alguien que busca atención y que está celoso de su hermano”.

“Harry es un mocoso mimado que quiere atención. Está muy celoso de William. … No recibe una buena orientación y siempre parece estar de mal humor”, afirmó la fuente.

“Envió a su gente a Inglaterra para suavizar las relaciones y luego se entromete en el evento más importante del año para William. Los conflictos de agenda nunca solían ocurrir”, señaló la fuente.

Las acciones de Harry habrían sido delicadas y podrían poner en peligro sus intentos de reconciliación con la familia real, luego de haberse reunido con su padre, el rey Carlos III por primera vez en 19 meses.