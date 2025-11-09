Hailey Bieber enamoró a sus fanáticos en redes sociales al compartir los detalles de una sesión fotográfica improvisada que hizo durante sus vacaciones en el Caribe, donde viajó para unirse a las celebraciones del cumpleaños número 30 de su amiga Kendall Jenner.

En algunas fotografías que compartió en Instagram, la modelo se dejó ver más bella que nunca, sin maquillaje y un aspecto natural, pero glamoroso. Posó para la cámara ataviada con un conjunto verde, compuesto por un sostén halter con copas de triángulo y un bikini de cintura baja atado por los costados, el cual remarcó su delgada, pero trabajada silueta.

Al conjunto le sumó una pañoleta morada con estampados blancos que cubrió su cabello alborotado por la humedad del mar, y su anillo de compromiso. Posó con su rostro definido con una mínima cantidad de maquillaje en el rostro.

En otras imágenes, la modelo se dejó ver ataviada con un bikini negro del mismo estilo y un minivestido de espalda descubierta, así como un top braless con minishort.

Hace unos días, Hailey y Justin Bieber fueron tema de conversación en redes sociales luego de que el cantante compartiera una foto con su esposa, compartiendo un romántico y apasionado beso en medio de la fiesta de cumpleaños de Kendall en el Caribe.

Antes del lujoso viaje a la playa con su familia y amigas, Hailey fue reconocida en Nueva York con el Premio a la Innovación en Belleza 2025 del Wall Street Journal, esto por su labor dentro de la industria de la belleza y cuidado personal a través de su empresa Rhode Beauty.

Por su parte, Justin Bieber también se hizo tendencia en redes sociales tras recibir varias nominaciones a los premios Grammy, en las categorías Álbum del año por su álbum Swag, mejor álbum vocal, mejor interpretación pop solista por la canción Daisies y mejor interpretación R&B por Yukon.

Hailey, orgullosa de su esposo, le dedicó un post en redes sociales para felicitarlo y hacerle honor al álbum que lo llevó a ser nominado por primera vez desde 2022, cuando la Academia de la Grabación lo consideró en las categorías grabación del año, Canción del año, mejor interpretación de R&B, entre otras más por las canciones Peaches, Lonely y Anyone.

Mientras la pareja disfruta de su reconciliación y lucha por su matrimonio, cada uno tiene sus ocupaciones individuales profesionalmente hablando: Hailey dirige su empresa de belleza Rhode y trabaja como modelo profesional con marcas de lujo, Justin prepara su presentación estelar en Coachella 2026, donde se convertirá en el cantante mejor pagado en la historia del festival.