Ángela Aguilar anunció que por fin tendrá su boda religiosa con Christian Nodal: la pareja, quien hasta ahora está casada por el civil y de manera espiritual, se dará el “sí acepto” frente al altar en mayo de 2026, así lo reveló la hija de Pepe Aguilar en un encuentro que tuvo con fans al término de uno de sus conciertos en Estados Unidos. Tras darse a conocer la noticia, los internautas le advirtieron que tuviera cuidado ya que a su esposo ese mes le “alcanza para hacer de todo”.

Mayo tiene un significado especial en la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, debido a que fue en ese mes cuando comenzaron su romance y cuando se casaron en Italia. Pero, para los usuarios de redes sociales el significado cambia por completo y ha dado paso a varias burlas y señalamientos, ya que el cantante de regional mexicano hizo de todo en mayo de 2024.

De acuerdo con lo que él mismo contó en la entrevista con Adela Micha, en mayo de 2024, Nodal terminó con Cazzu, se besó con Ángela, comenzó su relación con la cantante de 22 años, le avisó a su ex que ya estaba saliendo con la intérprete de “Qué Agonía” y, también, se casó con Ángela en una boda espiritual llevada a cabo en Italia.

En su momento, las fechas que dio fueron las siguientes: el 8 de mayo terminó definitivamente su relación con Cazzu; a mediados del mes se reencontró con Ángela Aguilar y comenzaron su noviazgo; el 29 de mayo contrajo nupcias con ella. Es por esto por lo que los internautas se burlan del intérprete de “Adiós, Amor” ya que señalan que mayo le rindió tanto que le dio tiempo para hacer muchas cosas.

Fue durante una firma de autógrafos al término de su concierto de la gira Libre Corazón, que la hija de Pepe Aguilar aseguro que el próximo año celebrará su boda religiosa con Christian Nodal. “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, dijo la artista, muy contenta y entusiasmada. Uno de sus fans le preguntó si podía ser padrino, a lo que ella respondió: “A ver si te deja mi marido”.

Inmediatamente que se dio a conocer este video, los usuarios de redes sociales la criticaron y le lanzaron varios comentarios: “Será en mayo porque es el mes en el que Nodal puede hacer de todo en un solo mes”, “¿¿Durarán hasta mayo??”, “El 7 de mayo se casan, el 15 de mayo tienen a su primer hijo, el 20 de mayo se divorcian y el 29 se vuelve a casar con otra el Nodal”, “Voy hacer padrino” entendí la referencia jajajaja” y “¿¿Llegarán a Mayo?? Con lo inestable que es el Nodal”, fueron algunas de las reacciones.